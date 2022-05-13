Глава Екатеринбурга утвердил проект реконструкции Каменного моста

Проезжую часть инженерного сооружения планируется увеличить до четырех полос (с 10 до 14 метров). Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции моста через реку Исеть на улице Малышева. К реставрации объекта приступят в 2024 году.

Проектом реконструкции предлагается расширить проезжую часть моста до четырех полос — по две в каждую сторону. Это позволит увеличить пропускную способность участка, избавив его от эффекта "бутылочного горлышка", рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что обновленная концепция, разработанная по итогам общественных обсуждений, также включает в себя строительство дождевой канализации и локальных очистных сооружений. Кроме того, по двум сторонам появятся пешеходные дорожки. Изначально предполагалось, что горожане смогут ходить только по одной стороне.

Кстати, мост является объектом культурного наследия федерального значения. Он появился на этом месте в 1840–1841 годах благодаря проекту архитектора Екатеринбургских заводов Эрнста Сарториуса. Объект реконструировали в конце 1950-х – начале 1960-х годов, тогда также расширялась проезжая часть, укладывался асфальт вместо старого булыжного покрытия и гранитных плит.