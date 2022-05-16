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16 мая 2022, 11:18

В Екатеринбурге стартовал первый этап опрессовок

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При обнаружении на участках теплосетей течи воды и промоин грунта сообщить о случившемся по телефону 005 (222-3-005). Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 16 мая, в Екатеринбурге стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки продлятся до пятницы, 20 мая.

Испытания будут проводиться в ночное время с 23:00 до 05:00, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании. Горячую воду отключать не будут. В случае отсутствия ГВС потребителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).

На период опрессовок владельцев складских и подвальных помещений с материальными ценностями просят принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс. Автовладельцам рекомендуется не оставлять машины в охранных зонах теплотрасс.

При обнаружении на участках теплосетей течи воды и промоин грунта сообщить о случившемся по телефону 005 (222-3-005).

Добавим, диагностика теплотрасс — мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

Напомним, 11 мая в Свердловской области стартовало поэтапное отключение тепла.

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Объявлен график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме.

Областная газета Свердловской области

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