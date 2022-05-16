Николай Смирнов: санкции не повлияли на жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области

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Международные санкции почти не оказали влияния на функционирование жилищно-коммунального комплекса Свердловской области. Об этом сегодня во время прямого эфира в рамках проекта "Объясняем РФ" заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"Более чем на 90 процентов мы используем отечественное оборудование. А тому, от чего нам пришлось отказаться (в первую очередь это мембраны на станциях водоочистки и ряд видов насосов), мы уже нашли замену в других странах и на своих предприятиях. Промышленный комплекс Свердловской области и в целом страны практически освоил выпуск всего того, что необходимо сфере жилищно-коммунального хозяйства", — пояснил глава регионального МинЖКХ.

Николай Смирнов рассказал, что программа импортозамещения реализуется на Среднем Урале с 2018 года. Благодаря расширению и запуску новых производств, региону удалось отказаться от западных комплектующих и создать дополнительные рабочие места.

По словам министра, удорожание стройматериалов не приведет к срыву сроков подготовки к следующему отопительному сезону и выполнению других важных работ в коммунальной сфере.

Также Николай Смирнов заверил, что инфляция никак не скажется на тарифах ЖКХ:

"Указом губернатора и постановлением Правительства РФ зафиксирован средний уровень роста платежей жителей — 2,9 процента. Поменять эту норму нет ни желания, ни возможности".