Алексей Шмыков призывает свердловчан активнее голосовать за объекты благоустройства

По словам замгубернатора, с начала реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на Среднем Урале было благоустроено 1 300 городских пространств. Фото: Павел Ворожцов

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков призывает жителей региона старше 14 лет принять участие в голосовании за объекты благоустройства в 2023 году. В списке — общественные территории из 55 муниципалитетов.

По словам замгубернатора, с начала реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на Среднем Урале было благоустроено 1 300 городских пространств, включая набережные, парки, площади и дворы.

"Свои голоса за те или иные площадки отдали уже полмиллиона жителей. У каждого из вас есть возможность отдать свой голос в поддержку одного из проектов. Поддержите свой любимый город. Развитие наших городов, их красота, уют и самобытность — в наших руках!", — передает слова Алексея Шмыкова департамент информполитики Свердловской области.

Благодаря федеральному проекту во многих поселках и деревнях появились в шаговой доступности современные детские и спортивные площадки, парки для прогулок и семейного отдыха. Кроме того, в прошлом году Свердловская область попала в список регионов с самой благоприятной городской средой.

Также в 2021 году в рамках аналогичного голосования было выбрано 44 общественные территории для благоустройства. Из них два объекта — Набережная огней в Верхнем Тагиле и "Жемчужины купеческого квартала" в Камышлове — уже завершены, остальные будут благоустроены до конца года.

Проголосовать можно на сайте 66.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги" вплоть до 30 мая.

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