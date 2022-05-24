Правительство РФ создаст государственную информационную систему учета ТКО

Благодаря системе учет ТКО будет автоматизирован, контроль за состоянием мусорных полигонов усилен, а отрасль утилизации отходов станет прозрачнее. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал положение о создании федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Благодаря ей учет ТКО будет автоматизирован, контроль за состоянием мусорных полигонов усилен, а отрасль утилизации отходов станет прозрачнее.

Система учета будет содержать сведения о местах образования свалок, источниках накопления мусора, объемах отходов, местах утилизации, переработки и хранения. Также в нее будет включено несколько подсистем, основной из которых станет электронная модель федеральной схемы обращения с ТКО. Остальные подсистемы будет определять Минприроды.

Этот механизм будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами, вроде информационной системы ЖКХ и электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, отмечается на сайте кабмина.

Часть информации будет публиковаться на официальном сайте системы и будет общедоступной. У регоператоров по обращению с ТКО и индивидуальных предпринимателей будут личные кабинеты в информационной системе.

Ранее "ОГ" сообщала, что инвестиционные компании, которые реализуют проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, получат поддержку правительства. Они смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам.