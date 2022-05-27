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Общество / Благоустройство и ЖКХ
27 мая 2022, 15:52

На Среднем Урале заключили соглашение о совершенствовании схемы обращения с ТКО

Мусорные баки

Согласно целям нацпроекта "Экология", к 2030 году объем сортировки ТКО должен быть доведен до 100%, а объем переработки — до 50%. Фото: Галина Соловьева

Свердловское МинЖКХ, Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО и Российский экологический оператор заключили соглашение о развитии механизма обращения с ТКО и реализации целей нацпроекта "Экология". К 2027 на Среднем Урале планируется построить 12 мусоросортировочных заводов.

Документ подразумевает сотрудничество сторон с предпринимателями, содействие в совершенствовании нормативно-правовой базы, увеличение спроса на продукты переработки, развитие инфраструктуры для раздельного сбора мусора.

"В соответствии с указами президента Российской Федерации к 2030 году необходимо обеспечить создание устойчивой комплексной системы обращения с ТКО, в том числе создание условий для вторичной переработки отходов. Это возможно только при условии взаимодействия всех участников отрасли", — сказал глава свердловского МинЖКХ Николай Смирнов.

По мнению председателя правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергея Литвиненко, благодаря подписанному соглашению в Свердловской области появятся дополнительные рабочие места и возможность получать полезные изделия из вторичного сырья.

Согласно целям нацпроекта "Экология", к 2030 году объем сортировки ТКО должен быть доведен до 100%, а объем переработки — до 50%, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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