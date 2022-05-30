Всё в порядке

Ровно 3 года назад – 1 июня 2019-го – в Академическом районе Екатеринбурга был заложен Преображенский парк. Вместе с местными жителями участие в посадке деревьев принял и губернатор области Евгений Куйвашев. Фото: Александр Зайцев

Накануне завершилось всероссийское рейтинговое онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жители 55 свердловских муниципалитетов, а это более 685 тысяч человек, сделали свой выбор. Люди определили, какие территории необходимо привести в порядок в 2023 году в первую очередь.

– За несколько лет в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды Свердловская область получила на благоустройство более 6 миллиардов рублей, и благодаря этому у нас в каждом, даже самом небольшом, городе появились красивые, современные общественные территории. Их уже более 400. Большинство из них стали «визитными карточками» и настоящими центрами притяжения для жителей. А некоторые даже включены в местные туристические маршруты, рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Голосование проходило на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале «Госуслуги», с помощью волонтеров в территориях, на крупных массовых мероприятиях. Возраст голосовавших – от 14 лет, можно было выбрать только один проект.

В команде свердловских волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды» было 1700 человек. В течение всего периода добровольцы работали на улицах городов, в торговых центрах, МФЦ и других местах.

– Для нас важно, чтобы каждый уралец осознал, что в вопросах развития родного города его мнение может стать решающим и оказать прямое влияние на формирование окружающего пространства, – говорит Артём Николаев, координатор регионального волонтерского корпуса.

Самыми активными оказались жители небольших муниципалитетов: Верхнего Тагила, Верхотурья, Волчанска, Верхней Туры и Талицы. Там проголосовали за выбор объектов для благоустройства две трети населения.

Волчанск – один из лидеров по области. Планировалось, что участие в голосовании примут 1,2 тысячи жителей, а реально проголосовали более 5 с половиной тысяч человек, и практически все сошлись во мнении, что реконструировать необходимо Аллею по улице Пионерской.

– Если учесть, что население у нас – 8,7 тысячи человек, то в голосовании приняли участие в 5 раз больше жителей, чем мы рассчитывали, – говорит глава Волчанского ГО Александр Вервейн. На Аллее по улице Пионерской стоит обелиск волчанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это памятное место для всех нас, мы там часто собираемся.

– Территорию нужно было привести в порядок давно. Теперь у города есть шанс. Судя по проекту, там будут и новые дорожки, и освещение, и зона отдыха, и озеленение. Сомнений никаких не было у нашей семьи – за что голосовать, – поделилась жительница Волчанска Татьяна Авдеева.

В Екатеринбурге предлагалось выбрать одну из пяти площадок, которая будет благоустроена в 2023 году: это Преображенский парк, Сад имени Энгельса, Парк имени Блюхера, Парк имени 50-летия ВЛКСМ и Летний парк «Уралмаш». С большим отрывом от остальных (на момент подготовки материала в печать. – Прим. ред.) лидировал объект в Академическом районе, за реконструкцию площадки высказались более 122,5 тысячи горожан, чуть больше ста тысяч голосов набрал Сад имени Энгельса, за ним сразу – площадка на Уралмаше, и две другие территории не набрали более 10 тысяч голосов.

Во втором по величине свердловском городе – Нижнем Тагиле за объекты благоустройства проголосовали почти 65 тысяч человек, и около половины отдали свои голоса за реконструкцию Нижне-Выйского сквера. В целом муниципалитет, начиная с 2018 года, очень активно участвует в выборе объектов для благоустройства, при поддержке областного правительства уже обновили 11 общественных территорий, в том числе крупные парки – «Народный» и «Муринские пруды».

Владислав Пинаев, глава Нижнего Тагила: – Чтобы таких современных объектов стало больше, чтобы они обустраивались с учетом потребностей жителей, нужно участвовать в голосовании, тем самым показывая заинтересованность в развитии родного города. И чем больше голосов будет отдано за наш проект, тем больше шансов на его реконструкцию.

В Каменске-Уральском тоже активно выбирали в течение полутора месяцев объекты для благоустройства. Большинство (почти 10 тысяч голосов) хотят, чтобы работы на городской набережной продолжили и в следующем году.

– Была жесткая конкуренция между городами. Мы не имели права проигрывать. Останавливаться на полпути и ухудшать то, что сделано за прошедшие 6 лет. Голосовал сам, привлекал всех, кого только мог, включая друзей, соседей, коллег из разных учреждений, – рассказал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Администрация муниципалитета организовала голосование на заводах, во всех учреждениях культуры и спорта и даже на «Каменской прогулке» (прошла в минувшие выходные). Свердловчане вышли на велосипедные и пешеходные маршруты, а на этапах их ждали волонтеры: пока гуляющие отдыхали, им рассказывали о проектах и собирали голоса.

От активности свердловчан зависел напрямую объем бюджетного софинансирования проектов. Речь, по словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в данном случае идет не менее чем о полутора миллиардах рублей.

– Борьба за лидерство и получение субсидии шла не только между вынесенными на голосование общественными территориями, но и муниципалитетами, и даже регионами, – подчеркнул Смирнов.

Окончательные итоги подведут в первых числах июня, после того, как будет проведен анализ всех голосов на федеральном уровне.