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Общество / Благоустройство и ЖКХ
31 мая 2022, 14:03

Минстрой РФ продлил сроки голосования за объекты благоустройства-2023

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В Свердловской области участие в голосовании уже приняли свыше 700 тысяч человек. Фото: Галина Соловьева

Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году продлено на сутки. Такое решение принято Минстроем РФ.

Отдать свой голос за ту или иную площадку можно до 23:59 31 мая. Принять участие, по-прежнему, можно на единой федеральной платформе 66.gorodsreda.ru. Итоги, после верификации всех поступивших голосов на федеральном уровне, будут подведены 3 июня.

В Свердловской области участие в голосовании уже приняли свыше 700 тысяч человек. Неоспоримым лидером региона по процентному соотношению проголосовавших является Волчанский ГО. Данный муниципалитет выполнил  прогнозные показатели более чем на 500%. За ним следуют Верхняя Тура – 299,6 %, Талицкий городской округ (253,3%), Красноуфимск (197,8%) и Камышлов (186,4%).

Самыми популярными площадками по количеству набранных голосов являются парк Преображенский и летний парк "Уралмаш" в Екатеринбурге. За их благоустройство по состоянию на 30 мая проголосовали 123 095 и 93 600 человек соответственно, сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, в списке региональных участников голосования – 55 свердловских муниципалитетов. В 49 из них жителям предстоит выбрать для благоустройства конкретные площадки, в оставшихся – определиться с дизайн-проектами отобранных ранее объектов. 

Областная газета Свердловской области

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