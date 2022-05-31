Минстрой РФ продлил сроки голосования за объекты благоустройства-2023

В Свердловской области участие в голосовании уже приняли свыше 700 тысяч человек. Фото: Галина Соловьева

Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году продлено на сутки. Такое решение принято Минстроем РФ.

Отдать свой голос за ту или иную площадку можно до 23:59 31 мая. Принять участие, по-прежнему, можно на единой федеральной платформе 66.gorodsreda.ru . Итоги, после верификации всех поступивших голосов на федеральном уровне, будут подведены 3 июня.

В Свердловской области участие в голосовании уже приняли свыше 700 тысяч человек. Неоспоримым лидером региона по процентному соотношению проголосовавших является Волчанский ГО. Данный муниципалитет выполнил прогнозные показатели более чем на 500%. За ним следуют Верхняя Тура – 299,6 %, Талицкий городской округ (253,3%), Красноуфимск (197,8%) и Камышлов (186,4%).

Самыми популярными площадками по количеству набранных голосов являются парк Преображенский и летний парк "Уралмаш" в Екатеринбурге. За их благоустройство по состоянию на 30 мая проголосовали 123 095 и 93 600 человек соответственно, сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, в списке региональных участников голосования – 55 свердловских муниципалитетов. В 49 из них жителям предстоит выбрать для благоустройства конкретные площадки, в оставшихся – определиться с дизайн-проектами отобранных ранее объектов.