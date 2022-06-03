Мэр Екатеринбурга подписал документ о подготовке к следующему отопительному сезону

К 1 сентября подготовка к отопительному сезону должна быть завершена в образовательных учреждениях, на объектах спорта и культуры. Фото: Галина Соловьева

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке объектов городского хозяйства к эксплуатации зимой 2022–2023. Утверждены состав городской комиссии по подготовке объектов жилфонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, а также подробный план мероприятий.

Председателем комиссии стал замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. Также в состав вошли главы Управления ЖКХ и других подразделений горадминистрации, заместители глав районных администраций, представители сетевых, теплоснабжающих и коммунальных компаний.

По плану летом будут проведены гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность с дальнейшим устранением выявленных дефектов, дезинфекцией и промывкой отремонтированных участков. Помимо этого планируется капремонт основного и вспомогательного оборудования теплоисточников, а также центральных теплопунктов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в нынешнем году планируется заменить 7,5 км наружных сетей водоотведения, почти 19 км водопровода, 17,5 км воздушных кабельных линий электропередачи, обновить 450 пожарных гидрантов и отремонтировать 400 камер и колодцев. В сумме специалистам предстоит проконтролировать готовность к предстоящей зиме более 8 тысяч жилых домов.

Также в постановлении мэра сказано, что к 1 сентября подготовка к отопительному сезону должна быть завершена в образовательных учреждениях, на объектах спорта и культуры.

Напомним, что первый этап опрессовок в Екатеринбурге проходил в период с 16 по 20 мая.