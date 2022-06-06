Свердловская область получила еще 128 млн рублей на догазификацию

Поручение Евгения Куйвашева – газифицировать частный сектор на правом берегу Каквы – будет выполнено до конца года. Фото: Александр Зайцев

Единый оператор газификации выделил очередной транш Свердловской области. Речь идет почти о 128 миллионах рублей.

Деньги пойдут на газификацию частного сектора на правом берегу Каквы в Серове. Местные жители попросили об этом главу региона Евгения Куйвашева во время его поездки в прошлом году. По поручению губернатора газ подведут более чем к 50 жилым домам. Необходимые работы планируется выполнить до конца этого года.

Кроме того, средства направят на строительство газопроводов в Сухом Логу, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Волчанске, Ревде, Краснотурьинске, Верх-Нейвинске. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, за счет внебюджетных средств газораспределительных организаций и средств консолидированного бюджета в прошлом году и за 5 месяцев 2022 года в регионе было построено более 200 км газораспределительных сетей среднего и низкого давления на сумму почти 850 млн рублей. Это обеспечило возможность подключить к газу более 14 тысяч домовладений.

Ранее сообщалось, что Средний Урал получил еще 256 млн рублей на бесплатную газификацию.

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