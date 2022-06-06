Мостов мастаки

Инициативные сельчане уже уложили на пешеходном мостике настил. Осталось сделать поручни. Фото: Антон Халепов

Инициативные жители села Коптелово Алапаевского района не стали ждать помощи сверху и взяли в свои руки ремонт бесхозного подвесного моста через реку Реж. Совместный проект так вдохновил энтузиастов, что у них уже появились новые идеи благоустройства села.

С миру по нитке

Подвесной пешеходный мост построили в Коптелово в 1970-е годы прошлого века. В советское время он был на балансе местного колхоза, но в 1990-е годы остался бесхозным и потихоньку начал разрушаться. Поскольку на балансе сельской администрации мост не состоит, его стали латать за счет внебюджетных источников. Последний раз капремонт моста был 10 лет назад. А три года назад сделали косметический ремонт – заменили сгнившие доски к летнему рок-фестивалю «Июльское утро» (являть полуразрушенное строение зарубежным группам, которые в фестивале участвовали, было неудобно).

– Пешеходный мост востребован. Жители западной части села ходят по нему за грибами и ягодами, в парк и на пляж: идти в обход неудобно. А еще мост стал местной достопримечательностью: на нем часто фотографируются туристы. Но это не единственная в селе переправа – кроме нее есть железобетонный автомобильный мосты, – говорит глава Коптеловской сельской администрации Татьяна Никонова.

Между тем включать мост в реестр муниципальных объектов чиновники не собираются. Более того, недавно было принято решение вообще ликвидировать сооружение. Но жители выступили против и решили починить мост самостоятельно. Местный депутат Максим Упоров собрал команду. В нее вошли сельчане Антон Халепов, Дмитрий Ковлик, Павел Мошкарев, Андрей Рыбкин, Алексей Борисихин и Борис Тестоедов. Спонсоры – Союз ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн, – помогли со стройматериалами, и весной энтузиасты взялись за дело. А сельчанин Антей Коптелов предоставил материалы для поручней к мосту.

– Собираемся раз в неделю на три часа, – рассказывает Борис Тестоедов. – Чаще не выходит: у всех работа и огороды. Но дело спорится: мужики в селе умеют все. Они и сварщики, и столяры, и плотники. Брусья и настил мы уже заменили, сейчас делаем поручни. До конца июня, думаю, все закончим.

Наконец в администрации оценили энтузиазм сельчан. После ремонта мост пообещали взять на баланс муниципалитета и в дальнейшем заниматься его обслуживанием.

Общее дело вдохновило и самих энтузиастов. В ближайших планах у них – наведение порядка на заросшем травой кладбище. А еще – реконструкция полуразрушенного сельского храма, построенного в начале XIX века. Энтузиасты начали искать меценатов и специалиста, который сделает проект и составит смету строительных работ.

«Серовский БАМ»

Три года назад аналогичная история произошла в Серове – там жители на свои деньги отремонтировали 60-метровый мост через Какву, который соединяет центральную часть города с поселком Чкаловским и садовыми товариществами. Как объяснили люди, они не сумели «достучаться до администрации».

Тогда жители устроили собрание, сложились деньгами – кто сколько мог. Всего насобирали 170 тысяч рублей. Местные предприниматели помогли со стройматериалами. А затем горожане вышли на «народную стройку»: каждый день на ней собирались до 70 человек. Жители в шутку назвали мост «уральским БАМом».

После того как о народном ремонте рассказал серовский общественник Дмитрий Скрябин, история вышла на федеральный уровень. После этого Следственный комитет РФ по Свердловской области организовал доследственную проверку «по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц муниципалитета». А в мэрии Серова заявили, что никаких обращений от жителей не было.

– Мы вкладываем в развитие города сотни миллионов, и 200–300 тысяч при обращении мы бы стопроцентно нашли и косметический ремонт сделали, – рассказывал тогда глава муниципалитета Василий Сизиков в комментарии «Первому каналу». Власти района пообещали привести мост в порядок, но после обследования заключили, что это слишком дорогостоящий проект, и возможность проведения работ рассмотрят лишь в 2022–2023 годах.

Как выяснила «ОГ», капремонт моста через реку Какву все-таки начался в этом году. О сроках завершения работ пока не сообщается.

Фото: Антон Халепов