Марат Хуснуллин: Свердловская область стала одним из самых активных участников голосования за объекты благоустройства

Во всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие 10,7 млн человек. Фото: Александр Зайцев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что во всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие 10,7 млн человек. Он подчеркнул, что свердловчане стали одними из самых активных участников, благодаря которым парки "Преображенский" и "Уралмаш" в Екатеринбурге получили наибольшую поддержку.

В текущем году помимо голосования за дизайн-проекты парков, набережных и скверов россияне могли выбирать дворовые территории для благоустройства.

"Победившие в прошлом году объекты, а это около 2,4 тыс. территорий, успешно реализуются. Несмотря на поздно начавшийся строительный сезон, порядка 250 объектов уже сданы, остальные будут реализованы в этом году. Люди видят отдачу от проекта и продолжают участвовать в нем. Благодаря этому по сравнению с прошлым годом проголосовало на 1 миллион человек больше", — передает слова Марата Хуснуллина пресс-служба правительства РФ.

Кроме Свердловской области в число самых активных регионов попали Самарская, Челябинская и Оренбургская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский и Краснодарский края, Республика Калмыкия и Республика Тыва.

Среди 5 тысяч объектов благоустройства, представленных на голосовании, больше всего голосов получили два парка в Екатеринбурге, проспект Октябрьской Революции в Ставрополе, парк Достижений в Краснодарском крае и сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске.

Реконструкция победивших в голосовании общественных территорий начнется уже в следующем году.