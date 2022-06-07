В Екатеринбурге начался второй этап опрессовок. Во время испытаний на ЖБИ прорвало трубу

Опрессовки необходимы для эффективной подготовки к отопительному сезону. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) в рамках подготовки к следующему отопительному сезону приступила ко второму этапу централизованных гидравлических испытаний трубопроводов. Опрессовки продлятся до 10 июня.

В ЕТК подчеркнули, что испытания будут проводиться с 23:00 до 6:00 без ограничений горячего водоснабжения. При отсутствии горячей воды следует обращаться в свои управляющие компании, ТСЖ и РЭМП.

"На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления и вентиляции от обратных трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. <...> Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс", — сообщает пресс-служба ЕТК.

Опрессовки необходимы для эффективной подготовки теплотрасс к отопительному сезону, так как в ходе испытаний будут выявлены повреждения, специалисты смогут оперативно их починить. Так, в ночь с 6 на 7 июня прорыв воды произошел по адресу Сиреневый бульвар, 13.

"Из-за того, что мы проводим испытания с холодной водой, никакого кипятка на улицах не было. На место аварии выехала бригада, территория была огорожена. Сегодня специалисты будут чинить", — рассказали "ОГ" в ЕТК.

Первый этап опрессовок прошел с 16 по 20 мая.

К слову, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке объектов городского хозяйства к эксплуатации зимой 2022–2023. Утверждены состав городской комиссии по подготовке объектов жилфонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, а также подробный план мероприятий.