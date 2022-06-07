Свердловские депутаты поддержали идею Евгения Куйвашева о введении льгот по газификации сельским учителям и врачам

На данный момент построено 4 120 газопроводов до границ участков, а 1 777 домов уже подключены к газу. Фото: Алексей Кунилов

Во вторник, 7 июня, на заседании Заксобрания Свердловской области в первом чтении была одобрена инициатива губернатора Евгения Куйвашева о предоставлении льгот на подключение к газу сельских педагогов и медработников. Мера позволит ускорить выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о социальной газификации.

Как говорил ранее глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, на участие в программе догазификации уже подано свыше 36 тыс. заявок. На данный момент построено 4 120 газопроводов до границ участков, а 1 777 домов уже подключены к газу.

"Закон предусматривает включение медицинских и педагогических работников в список граждан, имеющих право на предоставление социальных гарантий в форме компенсации 90% затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям или на освобождение от 90% затрат на подключение жилья к газовым сетям", — заявила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Чтобы получить данную меру поддержки, медработник или учитель должен работать в муниципальной организации, расположенной в селе или поселке городского типа. Получить компенсацию можно будет за траты на подключение к газу, которые были совершены в период с 18 октября 2021 года по 31 декабря 2030 года, уточняется на сайте регионального парламента.

По данным министерства соцполитики Свердловской области, на территории региона в сельской местности трудятся 2 939 медиков и педагогов, проживающих в негазифицированных домах.