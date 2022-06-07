11,5 тысяч свердловчан остались без света из-за непогоды

Энергетики уже проводят восстановительные работы. Фото: Алексей Кунилов

Из-за сильного штормового ветра в ряде муниципалитетов Свердловской области произошли отключения на электросетях. 11,5 тысяч потребителей остались без света.

По данным регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, неполадки зафиксированы в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Сил и средств достаточно.

Министр также отметил, что накануне энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства региона были переведены на усиленный режим работы.

Напомним, на 7 и 8 июня на Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, сильные дожди и грозы. Спасатели напоминают о мерах безопасности.