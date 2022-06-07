Фитнес на шопинг не променяют

Фото: пресс-центр «Городской вестник»

Жители Нижней Салды встревожились за судьбу спорткомплекса «Вымпел». Год назад ветераны нижнесалдинского спорта написали в редакцию «ОГ» коллективное письмо, в котором рассказали, что востребованный у населения объект продадут с молотка и превратят в очередной торговый центр. Их разубедили в этом, но на днях салдинцы снова обратились в редакцию. Люди уверены, что их худшие опасения подтвердились.

В спорткомплексе «Вымпел» раньше проходили тренировки и соревнования по многим видам спорта. Особенно популярной площадка была у любителей мини-футбола и волейбола. Однако с начала пандемии «Вымпел» простаивает. Дело в том, что объект, который принадлежит АО «НИИМаш», находится в плачевном состоянии и требует значительных затрат на капремонт. Нести такую непрофильную нагрузку предприятие не готово.

В августе прошлого года в администрации Нижней Салды «Облгазете» пообещали, что возьмут «Вымпел» под свое крыло, была создана рабочая группа по передаче комплекса на баланс муниципалитета.

– Но прошел год, а воз и ныне там. Объект городу не передан, никто там не занимается, – рассказал салдинецГеннадий Дудин. – Жители по-прежнему вынуждены заниматься на других площадках. Мальчишки по вечерам играют в футбол и волейбол в спортзалах двух школ, взрослые волейболисты и участники групп здоровья собираются в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург». А недавно мы увидели в Интернете новость, что «Вымпел» выставили на торги. Выходит, что не сдержали обещание?

Между тем, в мэрии заявили: «Вымпелу» – быть. И попросили горожан набраться терпения.

– Всё еще занимаемся бумажной работой. Идут согласования. Ситуация прояснится ближе к сентябрю, – сообщил глава городского округа Андрей Матвеев,добавив, что главная проблема – в высокой кадастровой стоимости объекта, над снижением которой сейчас и работают.

После перехода в муниципальную собственность «Вымпел» передадут в ведение муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс». Уже после этого будут решаться вопросы с наймом сотрудников и поиском средств на капитальный ремонт.

Что касается проведения торгов, то по неофициальной информации эта процедура часто используется в подобных ситуациях. (…)

Справка «ОГ» «Вымпел» – не единственный спорткомплекс в Нижней Салде. В городе действует муниципальный спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург» со стадионом и крытым кортом. В этом году открылась лыжная база, подаренная городу губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым (это приз за победу команды мэров Горнозаводского округа в областном волейбольном турнире). Однако для полного охвата салдинцев, которые хотят заниматься спортом, этих площадок недостаточно.

Фото: пресс-центр «Городской вестник»