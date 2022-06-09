Минстрой не принимал решений о росте платы за ремонт дома без согласования собственников

Сейчас плата за управление и содержание домов устанавливается собственниками жилья на общих собраниях. Фото: Павел Ворожцов

Минстрой России еще не обсуждал инициативу увеличения тарифов за содержание и ремонт многоквартирников без допсогласования с жильцами. Говорить об этом преждевременно.

Решение будет принято с учетом высокой социальной значимости вопроса, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ России Алексея Ересько.

"Ранее такая инициатива в Минстрое России не обсуждалась, соответственно, никаких решений не принято и говорить о них преждевременно. Минстрой России рассмотрит данную инициативу в соответствии с установленным порядком", — отметил он, уточнив, что обсуждаемое предложение является инициативой представителей делового сообщества.

Добавим, накануне газета "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в Торгово-промышленную палату России сообщила, что министерство рассмотрит возможность законодательных изменений, по которым плату за ремонт домов можно будет увеличивать без согласования с собственниками.