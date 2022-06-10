В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об увеличении штрафов за сброс мусора из автомобилей

Если документ будет принят, суммы штрафов будут увеличены минимум в 10 раз. Фото: Павел Ворожцов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 10 июня рассмотрит законопроект об усилении наказания за незаконный сброс мусора из автомобилей, грузовиков, тракторов и прицепов. Если документ будет принят, суммы штрафов будут увеличены минимум в 10 раз.

Инициатива была предложена депутатами Московской областной думы и Мосгордумы. Госдума приняла документ в первом чтении еще в феврале 2022 года.

"Сейчас штраф за выброшенный мусор для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей. В то же время средняя стоимость услуги по незаконному вывозу отходов стоит в среднем 10 тысяч. А ущерб намного превышает суммы штрафов", — подчеркнул депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Согласно документу, штрафы будут увеличены следующим образом:

За сброс мусора из легкового автомобиля:

для граждан — 10–15 тыс. рублей за первое нарушение, 20–30 тыс. рублей за повторное;

для индивидуальных предпринимателей — 20–30 тыс. рублей за первое нарушение, 40–60 тыс. рублей за повторное (возможна конфискация транспорта);

для юридических лиц — 30–50 тыс. рублей за первое нарушение, 60–100 тыс. рублей за повторное (возможна конфискация транспорта).

За сброс мусора из грузовика, трактора или прицепа:

для граждан — 40–50 тыс. рублей за первое нарушение, до 70 тыс. рублей за повторное;

для индивидуальных предпринимателей — 60–80 тыс. рублей за первое нарушение, 100 тыс. рублей за повторное (возможна конфискация транспорта);

для юридических лиц — 100–120 тыс. рублей за первое нарушение, 200 тыс. рублей за повторное (возможна конфискация транспорта).

Факты незаконного сброса мусора будут фиксироваться с помощью автоматических камер и фотоловушек, сообщает "Парламентская газета". Штрафы будут выписывать полиция и Росприроднадзор.