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Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 июня 2022, 13:50

Евгений Куйвашев выделил еще 4 млрд на программу расселения из аварийного жилья

Аварийное жилье

Общая площадь расселенных аварийных домов составляет 133,6 тысячи квадратных метров. Фото: Галина Соловьева

На заседании правительства Свердловской области были приняты изменения в региональную адресную программу "Переселение граждан Свердловской области из аварийного жилфонда в 2019–2025 годах". Губернатор Евгений Куйвашев поручил увеличить финансирование программы почти на 4 млрд рублей.

Таким образом суммарный объем вложенных в реализацию программы средств вырос с 16,5 до 20,4 млрд рублей. 

"Существенные изменения касаются региональной адресной программы переселения из аварийного жилья. Средства, предназначенные на 2023–2024 годы, мы получим уже в текущем году", — подчеркнул глава региона.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, по заявке губернатора Фонд содействия реформированию ЖКХ ранее подтвердил готовность организовать переселение уральцев из аварийного жилья раньше срока. Это означает, что в текущем году регион получит из федеральной казны дополнительные 4,3 млрд рублей, которые предназначались для реализации программы в 2023–2024 годах. Объем финансирования в 2022 году вырос до 6,5 млрд рублей, что позволит властям приобрести больше квартир для жильцов аварийных домов.

При этом в программе предусмотрено увеличение стоимости квадратного метра жилья в 2023 году до 87,6 тыс. рублей.

"Согласно уточненным значениям плановых показателей программы, в 2022 году мы должны расселить 73,4 тысячи квадратных метров "авариек". Благодаря этому почти 4 тысячи 372 человека должны обрести комфортное и безопасное жилье", — рассказал глава регионального минстроя Михаил Волков.

Отметим, с 2019 года в новое безопасное жилье переехали более 8 тыс. свердловчан. Общая площадь расселенных аварийных домов составляет 133,6 тысячи квадратных метров.

Областная газета Свердловской области

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