Тагил теперь Лос-Анджелес

На мосту смонтирована динамическая подсветка, у неё 12 разных режимов работы. Лампочки горят вдоль всего сооружения, вдобавок они есть на световых арках. Высота арок – 16 метров. Фото: из личного архива В.Пинаева

В Нижнем Тагиле завершилось строительство моста через городской пруд. Грандиозный проект стоимостью почти 5 млрд рублей реализован областным правительством, тагильской мэрией и компанией ЕВРАЗ. Новое сооружение станет подарком городу к 300-летнем юбилею.

Шли к этому почти век

Мост через городской пруд – давняя мечта тагильчан. Как сообщили в пресс-службе мэрии, впервые такой мост появился на генеральном плане развития Нижнего Тагила ещё в 1935 году. Но построить его не удалось – началась Великая Отечественная война. Потом пошли трудности на промышленных предприятиях города, и средств на возведение моста попросту не было.

Мечта стала сбываться в 2019 году, когда мэрия Нижнего Тагила, правительство Свердловской области и промышленная компания ЕВРАЗ подписали соглашение о сотрудничестве. Был разработан проект строительства мостового перехода через городской пруд стоимостью 3,9 млрд рублей (сейчас из-за удорожания стройматериалов эта цифра приблизилась к 5 млрд – Прим.авт.), он успешно прошёл госэкспертизу. ЕВРАЗ взял на себя большую часть расходов на реализацию проекта.

В 2020 году московская компания «АльмакорГруп» начала работы. Сейчас путепровод длиной 434 метра и шириной почти 25 метров готов, на него ушло 2,5 тысячи тонн металлоконструкций, ежедневно на стройплощадке находились 250 специалиста и 58 единиц техники.

– Взятое на себя обязательство – пустить движение по объекту – будет выполнено к августу, когда Нижний Тагил отметит 300-летний юбилей. Приложим все усилия, чтобы с нашей стороны никаких сбоев не было, – сказал руководитель проекта Вячеслав Назаров.

Недавно «АльмакорГруп» сделала на мосту динамическую архитектурную подсветку. 30 тысяч светоточек смонтированы на арках и в основании сооружения. Пульт управления подсветкой выведен в городскую дежурно-диспетчерскую службу, специалисты смогут регулировать яркость и интервал работы лампочек. Предусмотрены варианты подсветки даже к государственным праздникам: к примеру, в День России мост озарится цветами российского триколора, отметил Вячеслав Назаров в разговоре с «ОГ».

«Никто не верил, а получилось»

Тагильчане уже оценили работу (фото и видео со стройки глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев регулярно выкладывает в Интернет – Прим.авт.). Татьяна Кытина написала в соцсетях: «Наш мост станет главной достопримечательностью города, а ведь ещё недавно даже на минуточку мы не могли представить, что такой проект станет реальностью!». Виталий Давыдов отметил: «Никто не верил, а всё получилось. Не хуже Крымского моста будет!». Анна Кузнецова вообще заявила: «У нас свой Лос-Анджелес будет. Красота!».

– Такой большой инфраструктурный проект, конечно, является украшением нашего города. Вдобавок, он решает очень важную транспортную задачу. Сейчас фуры и грузовики, идущие в Верхнюю и Нижнюю Салду, проезжают через центр Нижнего Тагила. Новый путепровод «снимет» эту проблему, – сказал Владислав Пинаев.

По проекту транспорт будет попадать на мост через клеверную развязку на въезде в город. «АльмакорГруп» выстроила её с нуля, это больше 5 километров дороги, а также два дополнительных путепровода – через Свердловское шоссе и железную дорогу.

«Ведётся укладка первого слоя асфальта. Установлены новые опоры освещения, ограждения. На 50 процентов выполнен монтаж бордюров проезжей части и тротуара, проложена ливневая канализация, идет работа с электросетями. К августу все работы будут завершены», цитирует пресс-служба мэрии руководителя проекта Вячеслава Назарова.

«Мост – это чудо»

На днях в Нижнем Тагиле побывали члены экспертного совета при министерстве промышленности и науки Свердловской области. Они оценили подготовку города к 300-летию, включая мост и подъездные пути к нему. Семён Барков, возглавлявший областной Минпром с 1998 по 2004 годы, высказал своё мнение:

– Я работал в Нижнем Тагиле в 1988 году и мне есть с чем сравнивать. За последние годы сделано очень много для тагильчан. И если раньше руководство города больше внимания уделяло промышленным предприятиям, то сегодня произошел коренной поворот в сторону социального развития. Это совершенно другой город – с обновлённой инфраструктурой и множеством новых, прекрасных объектов. Особенно впечатлил мост – это чудо.

Ранее областной министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков на пресс-конференции со СМИ заявлял, что мост через нижнетагильский пруд «входит в тройку самых крупных инфраструктурных объектов региона – наряду с ЕКАД и другими».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тоже отметил значимость проекта. «Этот мостовой переход, безусловно, нужен Нижнему Тагилу, нашему региону, жителям. Он послужить дальнейшему развитию территории на годы вперёд, это самое главное», сказал он в ходе весеннего визита в Нижний Тагил.

Любопытный факт У моста семь пролётов, каждый весит более 800 тонн. Первый пролёт ставили на опоры в марте прошлого года, за процессом непрерывно следили более 50 специалистов. Массивная конструкция должна была преодолеть 53 метра – от берега до опор. Чтобы пролёт не сдвинулся с заданной траектории, геодезисты работали круглосуточно. Они «ехали» вместе с конструкцией: несколько человек – непосредственно на самом пролёте, несколько – под ним. Пролёт двигался по стапелю (большим металлическим подмосткам) с использованием специальных толкающих механизмов.