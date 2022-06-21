В Свердловской области окончательно избавились от старых лифтов

В девятиэтажном доме замена лифта занимает около месяца, в двенадцатиэтажном – 35 дней, в семнадцатиэтажном – 45 дней. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале завершились все работы по ускоренной замене лифтов с предельным сроком эксплуатации 25 лет. Со следующего года регион выйдет на плановую замену лифтового оборудования, заявил областной министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ по итогам поездки на Петербургский международный экономический форум.

Успели досрочно

Подъемники в свердловских «многоквартирниках» начали менять с 2016 года: в регионе заработала специальная программа по ускоренной замене лифтов, прослуживших жителям четверть века и более. Инициировал ее губернатор.К 2022 году в области заменили 2812 лифтовых кабин – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове и других городах. Благодаря этому условия проживания улучшили более 280 тысяч уральцев. Расходы на приобретение и установку подъемников превысили 6 млрд рублей.

Главными поставщиками оборудования стали российские предприятия – Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод (оба базируются в Москве). Все лифты имеют антивандальное покрытие, кнопки со шрифтом Брайля для людей с проблемами зрения, систему электронного взвешивания и связи с диспетчером. Машины соответствуют требованиям технического регламента «Безопасность лифтов»: этот документ был разработан Таможенным союзом и является базовым для использования подъемников в многоквартирных домах. Средняя стоимость одного лифта составила 2,5 млн рублей.

В этом году планировалось заменить последние 111 подъемников с истекшим сроком эксплуатации – в Ревде, Полевском, Екатеринбурге, Асбесте, Краснотурьинске, Заречном, Новоуральске. Как сообщили в областном МинЖКХ, работы уже выполнены.

– Поставлена задача заменить все старые лифты в регионе к февралю 2025 года. Мы завершили ее с опережением. Со следующего года будем менять лифты уже в плановом порядке, – сказал Николай Смирнов.

Лифты в многоквартирных домах едут со скоростью 4 метра в секунду, раскачивать кабину лифта или прыгать в ней запрещено. Фото: Галина Соловьёва

Факторинг «рулит»

Стоит отметить, что программа Куйвашева по ускоренной замене лифтов нашла применение по всей России: с прошлого года ее внедрили 35 субъектов РФ (Алтайский край, ХМАО, Липецкая, Владимирская, Ленинградская области и пр.). Как пояснили в областном МинЖКХ, все дело в механизмах закупки лифтового оборудования.

В Свердловской области замену подъемников проводил Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (он же – Региональный оператор). Если жители собирали взносы на капремонт домов на счете Фонда (в «общем котле»), то при закупке новых лифтов использовался механизм факторинга. Он позволяет оперативно менять оборудование, а оплачивать его в течение последующих трех лет.

– Работы по замене лифтов – довольно дорогие, у регионального оператора зачастую не хватает средств, чтобы полностью расплатиться с подрядчиком. При факторинге же с подрядчиком расплачивается своего рода посредник – факторинговая компания. Она как бы дает в долг регоператору, который потом гасит его частями. Между тем жители сразу получают новый лифт, и на них не ложится дополнительная финансовая нагрузка, – пояснил генеральный директор областного Фонда капремонта МКД Станислав Суханов.

Впервые Свердловская область «обкатала» механизм факторинга еще в 2017 году вместе с финансовой компанией «ВТБ Факторинг». Тогда руководитель компании Антон Мусатов заявил, что это первый подобный опыт в России, и он будет растиражирован по другим регионам. А в 2021 году правительство Свердловской области заключило соглашение с федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ: по этому документу Фонд будет выделять средства на замену лифтов по договору факторинга.

«Свердловская область стала первым регионом в стране, который это сделал. Сейчас этой практикой воспользуются другие регионы», – цитирует «Российская газета» главу Фонда Константина Цицина. К слову, за прошлый год Фонд направил на Средний Урал 750 млн рублей на закупку и монтаж новых лифтовых кабин.

Для жителей, которые копят взносы на капремонт домов на спецсчетах, был внедрен другой финансовый механизм: с 2019 года часть затрат на обновление лифтового парка стал компенсировать региональный бюджет. Это сделано, чтобы снизить финансовую нагрузку на собственников жилых помещений, сообщили в МинЖКХ. За 2,5 года из областной казны на замену лифтов в таких домах было выделено почти 500 млн рублей.

«Побочный» эффект

Жители Свердловской области результатом довольны. Но опасаются, что новые лифты привлекут внимание вандалов и могут прослужить недолго. Вот какую историю рассказала «ОГ» жительница Екатеринбурга Татьяна Смирнова:

– Наш дом – кирпичная девятиэтажка – был заселен в 1986 году. Находится он в центре города, публика живет приличная, но отношение к общему имуществу бережным не назовешь. И лампочки в подъезде разбивают, и стены разрисовывают. Досталось и лифтам. Их курочили безжалостно. Внутреннюю обивку срезали кусками, пластиковые кнопки на панели поджигали, саму панель из толстого металла ухитрились выгнуть. Кнопки вызова на этажах регулярно вырывали из бетонной стены. Управляющая компания периодически устраняла следы поломок, но хватало этого ненадолго.

В этом году дом женщины попал в программу замены лифтов. Бригада работала быстро, семь дней в неделю. Но без конфуза, увы, не обошлось.

– Один из жителей втихую вывез демонтированные детали, которые совет дома намеревался сдать в металлолом и пустить средства на благоустройство двора. Пришлось проводить целое следствие, чтобы найти предприимчивого дельца, – поделилась Татьяна Смирнова.

Ремонт лифтов дал приятный «побочный» эффект, утверждает женщина: молодые жильцы взяли шефство над пожилыми – тем, кому по лестницам тяжело ходить. Мусор им выносят, в магазин за продуктами бегают и даже собачек выгуливают – благо лифт есть. Между тем в соседних подъездах на дверях новых лифтов уже появились рисунки: постарались неизвестные «художники». Теперь управляющей компании придется их убирать.

Есть в области примеры, когда сами жители «саботировали» установку новых подъемников в домах. Такое произошло в прошлом году в Полевском. Журналистка портала «Полевской24.рф» Елена Медведева рассказала, что председатель ТСЖ нового микрорайона «Зеленый Бор-2» (ФИО не озвучивается) отказался предоставить доступ к лифтовому оборудованию компании-подрядчику. Мотивов своего решения он не пояснил. К делу подключилась прокуратура: она проверила ТСЖ, выявила нарушения прав жителей и внесла представление председателю. В итоге, городской суд обязал лидера ТСЖ обеспечить доступ к лифту.

Сейчас в Свердловской области не осталось лифтов, которые выработали предельный срок эксплуатации 25 лет. Со следующего года регион начнет менять подъемники только в плановом порядке. В областном правительстве призывают граждан бережно относиться к общему имуществу в многоквартирных домах: лучше ездить, чем ходить пешком.

Сами с усами Глава Минстроя Ирек Файзуллин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в российской лифтовой отрасли будет перестройка. Из-за санкций с российского рынка ушли американские, немецкие и финляндские производители высокоскоростных лифтов для высотных зданий. «Наша промышленность эту часть доберет, ей не так много времени надо на перестройку этих лифтов, думаю, через полгода решим эту задачу», – сказал Файзуллин. По его словам, Минстрой уже обратился с предложениями о поддержке лифтовой отрасли к Минпромторгу, отвечающему за сферу промышленности стройматериалов. Кроме того, импорт лифтового оборудования отрабатывается и с дружественными странами, добавил министр.

Исторический момент 1 февраля 1949 года вышло Постановление Совета министров СССР «Об организации производства лифтов», которое подписал председатель Совмина СССР Иосиф Сталин. Через несколько месяцев в Подмосковье заработал первый отечественный лифтовой завод. А в 1963 году было организовано Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам: оно стало разрабатывать лифтовые кабины для пассажиров и грузов на всю страну.