Тагил хорошеет

Сквер за медицинским колледжем благоустроили в прошлом году, там часто отдыхают тагильчане. Сине-голубой шар – один из арт-объектов сквера, в тёмное время суток он светится. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле к 300-летнему юбилею преображают парки, скверы и дворы. За последние два года в общественные и дворовые пространства города вложено 508 млн рублей, это средства бюджетов всех уровней. Общая площадь благоустроенных территорий составила почти 52 гектара. «ОГ» собрала самые интересные проекты, реализованные мэрией совместно с жителями.

Площадка в микрорайоне «Девятый поселок»

Благоустроена в 2020 году, стоимость работ – 16 млн рублей. Инициатором проекта стал житель микрорайона, инвалид-колясочник Александр Коченков. В 2013 году на 26-летнего Сашу – работника Уралвагонзавода – упали футбольные ворота на базе отдыха. Перелом позвоночника усадил молодого человека в инвалидное кресло. Но Александр не отчаялся: в поселке он объединил подростков в баскетбольную команду. А с 2018 года начал проводить городской фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть».

Спортплощадки как таковой в микрорайоне не было – только большой пустырь со старенькими качелями. После благоустройства жители получили комфортную территорию, где есть игровые зоны для малышей, площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом (а зимой – хоккеем), настольным теннисом, а также уличные тренажеры. «Фишка» проекта – сцена с подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Я, если честно, не верил до конца, что этот пустырь превратится в место, куда смогут прийти наши дети, наши подростки, где будут гонять мяч с утра и до ночи, как я в своем детстве. Мы провели здесь все лето со строителями. Разногласия были, конечно, но все в итоге получилось. «Я считаю, что в нашем районе эта площадка – самая лучшая», цитирует Александра газета «Тагильский рабочий».

Экопарк «Муринские пруды»

Благоустроен в 2020 году в густонаселенном микрорайоне – Гальяно-Горбуновском массиве. Стоимость работ – 94,8 млн рублей, площадь парка – 7,5 гектара (это два футбольных поля).

На территории появились велодорожки, беседки для отдыха, аттракционы и горки для детей, площадки для катания на самокатах и роликах, уличные тренажеры. Строители сумели сохранить практически все деревья, вдобавок высадили более 200 новых и 2,5 тысячи кустарников. А педагоги, дети и родители школы №100 (она располагается в этом же микрорайоне) заложили в парке аллею из 76 кленов.

– Идею так озеленить парк предложили сами жители микрорайона, а мы поддержали. Гальяно-Горбуновский массив – спальный район, экологически чистый, в нём проживают порядка 100 тысяч тагильчан. До благоустройства здесь не было комфортных общественных пространств. Теперь у людей есть комфортный, уютный парк для жителей всех возрастов, – прокомментировал «ОГ» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Парк получил название в честь жителя Нижнего Тагила Семёна Мурина. Сто лет назад он владел мельницей на левом берегу реки Леба – как раз на месте будущего микрорайона. Тагильчанин сделал на реке плотину – образовалось два небольших прудка. Их и стали называть Муринскими.

Лесопарковая зона «Пихтовые горы»

Благоустройство началось в прошлом году, завершается в этом. Стоимость работ – 144 млн рублей, площадь территории – 34 гектара.

Лесопарковая зона располагается в Дзержинском районе. Там проложили тропы для скандинавской ходьбы и велодорожки протяженностью 5 км, установили детский игровой городок. Нынче установят еще несколько детских игровых комплексов, уличную мебель, сделают площадки для воркаута, стритбола, мини-футбола, а также велопарковку.

В центре откроется гигантская скейтплощадка для тагильчан, катающихся на роликах, скейтбордах и велосипедах BMX. Мэрия проектировала ее вместе с жителями, увлекающимися экстремальными видами спорта. При изготовлении использовался бетон класса В30 (его используют в строительстве аэродромов, тоннелей, мостов), площадь бетонных покрытий превысила 1000 кв. метров.

«Сложная конфигурация площадки максимально насыщена элементами для выполнения и совершенствования трюков, всю трассу можно проехать практически не останавливаясь», – цитирует пресс-служба мэрии одного из проектантов Николая Крейвеса.

– Далеко не во всех городах есть такие условия для тренировок. Это будет одна из лучших скейтплощадок в области. Если раньше райдеров были единицы, то сейчас сложно найти подростка, который не занимается такими видами спорта, – говорит Николай Добычкин,руководитель любительского объединения экстремальных видов спорта городского Дворца молодежи.

Сквер за ДК «Юбилейный»

Благоустроен в 2021 году между улицами Фрунзе и Красноармейской, стоимость работ – 67,7 млн рублей, площадь территории – 4,3 гектара.

Сквер разделён на зоны – прогулочную и игровую. В игровой зоне стоят песочницы, качели, городок с горкой; все оборудование – от российских производителей. В пресс-службе мэрии рассказали «ОГ», что горка выполнена из оцинкованного металла: на солнце он нагревается меньше пластика, а на морозе менее подвержен деформации.

В прогулочной зоне много пешеходных маршрутов, скамеечек, клумб. А вокруг деревья – берёзы и лиственницы. «Строителям удалось сохранить деревья, которые мы высаживали в 1970 годы. Спасибо, что подошли с душой к делу и восстановили полузаброшенную территорию. Она ещё долго будет служить на благо тагильчанам», – цитирует пресс-служба мэрии Анатолия Комарова, председателя общественной организации ветеранов Ленинского района.

Кстати, в центре сквера обустроена большая клумба с топиарной фигурой «Влюбленные». К ней регулярно приезжают свадебные кортежи – молодожены фотографируются.

Парк культуры и отдыха металлургов

Благоустройство началось в этом году, стоимость работ – 113,8 млн рублей, площадь территории – 2,1 гектара.

Парк был заложен в 1960-е годы, сейчас он самый большой в Тагилстроевском районе. Строители асфальтируют центральную аллею и радиальные дорожки, восстанавливают фонтан.

– Водное сооружение было в форме каменного цветка, оно почти разрушилось. Вместо него хотели сделать плоскостной фонтан – он сегодня востребован у молодежи. Но архитектура парка, сталинская постройка не гармонируют с ним, а мы планировали сохранить эту атмосферу. Поэтому нашли решение: фонтан будет струйным, со множеством форсунок, – говорит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В парке появится большой игровой городок для детей, скейтплощадка размером 7000 кв. метров, уличная мебель, тренажеры, новая система освещения, модульный туалет. Завершить работы планируется к концу сентября.

Ленинградский проспект

Проект рассчитан на три года, стоимость работ – 223,9 млн рублей. В этом году начался первый этап благоустройства – от проспекта Дзержинского до улицы Зари.

– Заменим освещение, обустроим посадочную площадку для остановки общественного транспорта, поставим лавочки, урны, остановочный павильон. Вдоль трамвайных путей уложим брусчатку, – сказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Как сообщили в мэрии, благоустройству проспекта предшествовало большая работа: по территории проходило сразу несколько инженерных сетей – их пришлось заранее переложить.

Ленинградский проспект связывает две мемориальные площадки – площади Славы и Танкостроителей, где регулярно проходят массовые мероприятия. После благоустройства проспект станет удобным пешеходным маршрутом для горожан. Общая протяженность обновленного проспекта составит 3 км, в ближайшие два года там появятся зоны отдыха, велопарковки, зеленые насаждения. Также на проспекте планируется организовать фотозону: рядом много образовательных учреждений, выпускники которых смогут там фотографироваться.

P.S. 22 июня в правительстве Свердловской области, на финальном заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила главе города Владиславу Пинаеву было поручено не снижать темпов развития города и после праздничных мероприятий. «К знаковой дате мы готовились несколько лет, работа проведена очень большая. Нужно продолжить позитивные изменения и выстроить дальнейшую систему благоустройства территории», – сказал губернатор региона. Мэр Нижнего Тагила пообещал выполнить поручение.

Комментарий Егор КОПЫСОВ, замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству: Фото: редакция газеты "Тагильский рабочий" – Большинство проектов реализовано по программе формирования комфортной городской среды. Ежегодно наши жители предлагают минимум пять территорий для благоустройства. Сначала их рассматривают районные администрации, потом уже на заседании городской общественной комиссии их изучают все службы, а также глава города. И принимается решение, какие проекты выносятся на рейтинговое голосование, где и определяются лидеры – они и получают финансирование. Проекты, которые не победили в рейтинговом голосовании, мы не бросаем. Как только появляется финансовая возможность, делаем их тоже. Здесь все зависит от масштабности проекта. Стараемся благоустраивать территории в разных районах города, в обязательном порядке ставим на площадках видеокамеры, так как вандалы, к сожалению, есть.

Пешком по воде В 2015 году в Нижнем Тагиле рядом с цирком открылся благоустроенный участок набережной, он получил название «Тагильская лагуна». А в прошлом году тагильчане запустили вторую очередь набережной у городского Дворца детского и юношеского творчества (проект «Тагильская лагуна-2»). Чтобы у жителей появилась единая зона отдыха, мэрия планирует эти участки соединить. Но на месте «стыка» находятся несколько производственных объектов (насосная станция и пр.), и сносить их нельзя. В связи с этим власти приняли решение выстроить понтонный мост: он задачу решит, а у горожан появится пешеходная зона прямо по акватории городского пруда. Цена вопроса – 130 млн рублей, к разработке проекта приступят в этом году.

А у нас во дворе В 2020–2021 годах в Нижнем Тагиле благоустроили 4 дворовых территории: по улицам Ермака – Лебяжинской, Верхней Черепановой – Выйской, Космонавтов – Ермака и Газетной. Стоимость работ составила 60,1 млн рублей. Самый большой двор – на Ермака-Лебяжинской – объединяет 9 многоквартирных домов, площадь благоустройства – 33,5 тысячи кв.метров. В этом году в городе благоустраивают двор по улице Ермака, он объединяет 4 дома, стоимость работ – 29,6 млн рублей, площадь – 18,4 тысячи кв.метров. Все проекты предварительно обсуждались с жителями, реализуются по программе формирования комфортной городской среды, финансовое участие собственников жилья – минимум 20 процентов от стоимости проекта. Обустройство пешеходных дорожек в Парке культуры и отдыха металлургов. Фото: Павел Ворожцов

Входная группа в Парк культуры и отдыха металлургов появилась ещё в 1960 годы. Фото: Павел Ворожцов

Ремонт основания фонтана в Парке культуры и отдыха металлургов. Фото: Павел Ворожцов

Горки на игровой площадке в сквере за ДК «Юбилейный». Фото: Павел Ворожцов

Топиарная фигура «Влюбленные» в сквере за ДК «Юбилейный». Фото: Павел Ворожцов