Камышловцы спасут старинные дома

В Камышлове практически на каждой улице можно увидеть старинный особняк из камня, кирпича и дерева. Фото: Галина Соколова

В Камышлове планируют отреставрировать семь многоквартирных жилых домов, построенных в XIX веке. Они являются объектами культурного наследия регионального значения. К восстановлению зданий мэрия подключила специалистов из Ирбита. Такое поручение камышловцам дал областной министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ.

Как на болоте живем

Камышлов, как и Ирбит, – город старинной купеческой архитектуры. Но если в Ирбите 84 архитектурных памятника, и они потихоньку восстанавливаются при поддержке областного правительства, то в Камышлове таких зданий – 35 и большинство из них в полуразрушенном состоянии.

Между тем 7 из 35 объектов – это жилые дома. Они располагаются по улицам Энгельса, Урицкого, Свердлова, Пролетарской, Кирова и Горького. Здания сложены из дерева и кирпича, одноэтажные и двухэтажные. Построенные в XIX веке, эти особняки за свою многолетнюю историю повидали всякое. К примеру, на Пролетарской, 31 в начале XX века базировалась типография, где будущий уральский писатель, а тогда политработник Павел Бажов редактировал газету «Красный путь». А на Свердлова, 28 размещался штаб частей особого назначения – коммунистических дружин, помогающих советской власти в борьбе с контрреволюцией в 1919–1921 годах.

Позднее здания «расквартировали», в них и сегодня живут люди, правда, с большими неудобствами – капремонта в этих домах никогда не было.

– Крыша бежит, фасад облупился, фундамент просел, – говорит жительница Горького, 4 Наталья Никонова.

– Водосливные трубы с кровли не работают, видно, забиты. Влага вся внутрь идет, как на болоте живем. Стены дома красить надо, перекрытия между этажами укреплять, – жалуется жительница Пролетарской, 31 Мария Иванова.

Замкнутый круг

В мэрии о проблемах жителей знают. Но законодательство поставило чиновников в жесткие рамки, говорит глава Камышлова Алексей Половников:

– В 1992 году 35 зданий в нашем городе, включая эти жилые дома, стали объектами культурного наследия регионального значения. Статус присвоили областные власти. Предыдущие руководители города мне рассказывали, что это было сделано общим чохом (сам Половников возглавляет Камышлов с 2017 года – Прим. авт.). Мотивация была такая: чем больше объектов, тем больше средств получит территория на их содержание.

По федеральному законодательству объекты культурного наследия сносить нельзя – только восстанавливать. Для этого каждый памятник архитектуры должны обследовать эксперты, нужен проект реставрации и подрядчик со специальной лицензией, дабы не навредить зданию. Счет идет на несколько миллионов рублей. А Камышлову, по словам мэра, выделялось всего 70 тысяч рублей в год на содержание всех 35 объектов. Что можно сделать на такие деньги, учитывая, что в городском бюджете – и без того дефицитном – свободных средств нет?!

В 2019 году ситуация осложнилась. Областное управление госохраны объектов культурного наследия установило 300-метровую охранную зону вокруг камышловских зданий. В ведомстве «ОГ» пояснили: это было сделано по 73-му федеральному закону, причем не только в Камышлове, но и в других муниципалитетах, где сохранились памятники архитектуры. В охранной зоне запрещена реконструкция зданий (изменение их этажности, площади, высоты и пр.) и любое капстроительство – это гарантия сохранности уникальных объектов.

Фактически же камышловцы оказались в тупике.

– Дома нужно срочно восстанавливать, иначе они станут аварийными, и люди потеряют жилье. А мы не имеем права делать это – здания стали неприкосновенными. Это замкнутый круг, – говорит Алексей Владимирович.

Надежда есть

Свет в конце тоннеля забрезжил в январе этого года. Редактор газеты «Камышловские известия» Сергей Озорнин на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поинтересовался, планирует ли областное правительство помогать городу с реставрацией архитектурных памятников и, прежде всего, жилых домов. Глава региона ответил:

– Сейчас попрошу министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которое курирует вопросы капремонта домов, серьезным образом обратить внимание на это. Еще нужно сделать неплохие проекты.

Как выяснила «ОГ», спустя несколько дней в Камышлове побывал глава МинЖКХ Николай Смирнов. Он провел совещание в администрации, изучил реестр объектов культурного наследия и рекомендовал камышловским властям привлечь к работе специалистов из Ирбита. Он также пообещал, что готовые проекты реставрации зданий получат поддержку ведомства.

С ирбитскими коллегами контакт налажен, они уже неоднократно приезжали в Камышлов делиться опытом, сообщил Алексей Половников. Камышловцы за счет местного бюджета установили границы каждого памятника архитектуры, что свело к минимуму радиус охранных зон (юридически это правомерно). И запросили коммерческие предложения на разработку проектной документации для реставрации семи жилых домов.

Как сообщили в мэрии, на связь уже вышла одна из екатеринбуржских компаний. Она готова взяться за научно-проектную работу, цена вопроса – 25 млн рублей за все семь зданий. Отдельно администрации придется оплачивать госэкспертизу проектов.

– Сейчас ведем переговоры с областным правительством, чтобы нам из резервного фонда региона выделили эти средства. Другого выхода нет. Очевидно, что никто из частных инвесторов за восстановление домов не возьмется – это убыточно. И статус объекта культурного наследия нам тоже не снять: для этого нужны очень веские основания, и решение принимается на уровне федерального правительства. Если мы в ближайшее время отреставрируем жилфонд, это будет большой подарок городу, – сказал Алексей Половников.

Старинных зданий в городе много, есть целые улицы таких купеческих особняков. Фото: Владимир Мартьянов

Старинные особняки в Камышлове сложены из мелкого кирпича. Фото: Владимир Мартьянов

Дом уральского писателя Павла Бажова на улице Кирова. Фото: Павел Ворожцов

Алексей Половников в своем рабочем кабинете. Фото: Павел Ворожцов