Свердловская область вошла в газовый ТОП

Свердловская область – в числе российских регионов-лидеров по темпам социальной газификации. Заявил об этом глава Минэнерго России Николай ШУЛЬГИНОВ, посетивший Екатеринбург 29 июня. Разработанная по поручению Президента РФ Владимира ПУТИНА программа подразумевает бесплатный подвод газа от имеющейся трубы до границ участка. До конца года по этой программе к газу планируют подключить более 30 тысяч домовладений в области.

Программа социальной газификации (догазификации) стартовала в России в октябре прошлого года. Принять участие в ней могут собственники индивидуальных жилых домов или таунхаусов в границах населенного пункта, где уже есть действующий газопровод. Важное условие: дом должен быть достроен и оформлен в собственность.

До границ домовладений газ подводят за счет средств единого оператора газификации (ПАО «Газпром») и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов. За работы на самом участке (разработку проекта, прокладку трубы в границах участка, установку внутридомового оборудования и т.д.) хозяин жилья должен заплатить сам.

Как отмечает заместитель гендиректора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук, программа востребована. За восемь месяцев россияне подали около 900 тысяч заявок, по ним заключено примерно 400 тысяч договоров. Более трети – исполнено. Свердловская область по темпам социальной газификации занимает в рейтинге регионов верхние строчки.

Попали под раздачу

– Есть несколько показателей, по которым оценивается каждый регион. Свердловская область в лидерах по объемам реализации плана-графика. Здесь выполнение этого плана выше среднероссийского, – заявил Николай Шульгинов в Екатеринбурге, отметив слаженную работу областных властей, оператора газификации и газораспределительных организаций в этом направлении.

По данным регионального министерства ЖКХ, жители уже газифицированных населенных пунктов подали почти 40 тысяч заявок на бесплатную догазификацию.

– Заключено 22 тысячи договоров. Газоотводы подвели к границам почти 5,5 тысячи домов, а в 2050 домах газ уже подан, – сообщил глава ведомства Николай Смирнов. – Планируем к концу этого года подключить более 30 тысяч домов, а к 2024 – все дома.

К слову, провести газ в частный дом в среднем стоит около 120 тысяч рублей. Ясно, что даже с учетом условий программы такую сумму потянет не каждый. Поэтому в регионе компенсируют часть затрат тем, кто в этом нуждается. Малоимущие семьи и одиноко проживающие уральцы, инвалиды и пенсионеры могут вернуть до 70 тысяч рублей. На оплату подключения разрешается потратить и региональный маткапитал, причем – сразу после рождения ребенка (раньше нужно было ждать, пока малышу исполнится два года).

Ждали 15 лет

На этой неделе долгожданный газ пришел в дом семьи Сагитовых в поселке Ключевск (Берёзовский ГО): там запустили в эксплуатацию уличный газопровод. Абдрашит и Галия — пенсионеры, в июле они отметят 50-летие совместной жизни.

– Настоящий подарок к юбилею, мы ждали этого 15 лет! – говорит Галия. – Газ в поселке появился еще в начале двухтысячных, но в частный сектор все никак не заходил. Думали решить проблему с помощью газового кооператива, но все заглохло. Как только узнали о новой программе, сразу же подали заявку. Подписали договор в декабре прошлого года, а спустя полгода уже пользуемся газом.

Первым делом супруги заменили электрическую плиту на газовую. К приезду гостей Галия напекла блинов, пирогов и хвороста.

– Очень люблю готовить, но «подружиться» с электроплитой так и не смогла. На «живом» огне все намного вкуснее и быстрее, – объясняет она.

Ее супруг Абдрашит доволен, что больше не придется каждую зиму заготавливать по 10 кубов дров и топить печь: за комфортную температуру в доме теперь будет отвечать газовый котел.

Односельчане Сагитовых воодушевились этой историей и с нетерпением ждут своей очереди. Сельчане подали уже 220 заявок.

– Больше всего обращений по газификации – от жителей частных домов, – говорит глава территориального отдела по поселку Ключевск Галина Упорова.- Очень довольны, что поселок газифицируют.

Мешают заборы и мусор

В нескольких уральских территориях процесс догазификации жилых домов идет одновременно с газификацией самих населенных пунктов. Комплексные проекты реализуются за счет бюджетных средств и инвестиционных программ газораспределительных организаций.

Так, например, происходит в Краснотурьинске. Прошлым летом, во время прямой линии с Владимиром Путиным, вся страна узнала о поселке Медный Рудник (микрорайон в восточной части города). Пенсионерка Светлана Култыгина пожаловалась президенту, что «поблизости газ есть, а на ее улицу никак не придет». Глава государства поручил осуществить газификацию поселка в максимально короткие сроки, это поручение было взято на особый контроль Минэнерго России.

Как выяснила «ОГ», уже в этом году у жителей района будет возможность подключить свои домовладения к газовым сетям. Газификацией поселка занимаются сразу две подрядные организации. В январе началось строительство газопровода высокого давления (подрядчик – АО «Газмонтаж»), в августе он должен быть готов. А в мае подрядная организация МКУ «Отдел капитального строительства» приступила к строительству сетей низкого давления протяженностью пять километров, благодаря которому газ доведут уже «до заборов» жителей.

Больше половины уже сделано. Без трудностей не обошлось: «сюрпризы» в виде куч мусора и строительных материалов, а также самовольные расширения земельных участков заставили газовиков понервничать. Такие нарушения были выявлены по 89 адресам, рассказали в мэрии. По каждому адресу вопрос пришлось решать в индивидуальном порядке.

Полностью завершить работы на Медном руднике должны к концу октября.

– Пока помогаем собирать заявки на участие в программе социальной газификации, -говорит заместитель главы Краснотурьинска по городскому хозяйству и благоустройству Александр Катаев. – Для упрощения работы организовали подворовый обход: волонтеры рассказывают, какой пакет документов необходимо собрать, куда обращаться, какие информационные ресурсы существуют. И если нужно – помогают оформить заявку. Проект очень востребован: заявки на участие подали уже 557 домовладельцев.

Как подать заявку?

Подать заявку на догазификацию, посмотреть план-график работ и рассчитать примерную стоимость подключения к газу можно на сайте МинЖКХ Свердловской области https://energy.midural.ru/dogaz/.

Также подать заявку можно:

– через портал «Госуслуги»;

– через офисы МФЦ;

– на портале единого оператора газификации https://connectgas.ru/;

– в личном кабинете заявителя на сайте или в офисе газораспределительной организации.