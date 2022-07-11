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11 июля 2022, 19:43

Новый мост Нижнего Тагила назвали в честь Луганска

Новый мост в Нижнем Тагиле

Постановление о присвоении адреса новому мосту сегодня подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото: ООО "АльмакорГруп"

Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о присвоении адреса новому мосту через тагильский пруд. Строение расположится на Луганском проспекте.

Луганский проспект будет проходить через мостовой переход Нижнетагильского пруда от Уральского проспекта до Свердловского шоссе.   

Как рассказывала ранее "Областная газета", мост через тагильский пруд планируют открыть 12 августа — в день 300-летия города. Объект строится в рамках трехстороннего соглашения между правительством региона, муниципалитетом и градообразующим предприятием ЕВРАЗ НТМК. 

Напомним, в мае этого года Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами

Областная газета Свердловской области

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