Разобраться в пожарном порядке

Один из недавних пожаров произошел в Кировграде в доме многодетной семьи Евсиковых: дом выгорел полностью. Фото: официальная страничка газеты «Кировградские вести» «Вконтакте»

Вопрос настолько острый, что на него обратил внимание губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Вчера через социальные сети он обратился к руководителям муниципалитетов. Глава региона указал мэрам на отсутствие на местах маневренного фонда, который, как правило, предоставляют погорельцам как временное жилье.

«Вчера я рассказывал, что в мою приемную часто приходят сообщения от погорельцев. Попросил аппарат подсчитать – оказалось, что таких обращений больше сотни всего за три года. И жители пишут почти одно и то же: никто не может получить жилье из маневренного фонда. В мэриях отвечают отписками, и погорельцы вынуждены скитаться по родным и друзьям, хотя по закону у них есть право на временное жилье», – написал накануне Евгений Куйвашев у себя в телеграм-канале.

Губернатор обращает внимание глав территорий – такой ситуации быть не должно: «По моим данным, маневренного фонда в области практически не осталось. Даже в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском – только единичные дома. Коллеги, я настоятельно прошу отнестись к этой теме серьезно и в ближайшие недели решить, что в вашей конкретной территории можно сделать по этому вопросу».

Полторы тысячи пожаров

Ежегодно на Среднем Урале происходит большое количество пожаров в жилых домах и квартирах. По данным главного управления МЧС, в Свердловской области только в прошлом году в огне оказались 898 частных домовладений и 765 многоквартирных домов. И для многих это жилье – единственное.

По закону погорельцы могут получить жилье из маневренного фонда взамен сгоревшего. Однако местные власти решить проблему не могут. Маневренного фонда нет почти ни в одном городе области, а там, где он есть – в очень плохом состоянии. Поэтому жителям приходится обращаться лично к губернатору.

Супруги Илья и ТатьянаПалади из поселка Середовина Невьянского района живут с двумя дочками в восьмиквартирном бараке, который признан аварийным и частично расселен. В конце июня в доме полностью сгорели две квартиры, одна из них – квартира Палади. Сейчас семья на свой страх и риск живет в том же полусгоревшем бараке, в соседней квартире. Обращались в администрацию, но, по словам Ильи, безрезультатно. Решение нашлось только после того, как с администрацией муниципалитета связался глава региона.

– Жилищный отдел администрации возьмет на особый контроль приобретение квартиры на вторичном рынке для семьи Палади, провести все конкурсные процедуры в максимально сжатые сроки, – сообщил «ОГ» глава округа Александр Берчук.

Нет пространства для маневра

100 обращений к главе региона – лишь верхушка айсберга. Реальных ситуаций гораздо больше. В октябре 2020 «ОГ» рассказывала о многодетной семье Абдулаевых из Большого Истока, в которой восемь приемных детей. Во время пожара частный дом Абдулаевых сгорел дотла. Администрация поселка предложила единственный маневренный вариант – две комнаты общей площадью 30 «квадратов». Третью комнату в квартире уже занимала семья погорельцев с четырьмя детьми. Абдулаевы подумали и отказались: 16 человек в одной квартире – это перебор. И после долгих поисков перебрались на съемную квартиру. Решить жилищный вопрос тогда помогли меценаты – следующей весной семье купили большую квартиру в арамильской новостройке.

Абдулаевым повезло: другие ждут решения годами. Например, жительница Богдановича Алёна Акулова, мама пятерых детей, живет в режиме ожидания уже восьмой год.

– В январе 2015 года в доме по адресу: улица Казарма 1912-й км, 3, который муж получил по социальному найму, произошел пожар из-за неисправной электропроводки,- рассказывает Алёна.- Нам предложили подождать, пока освободится какое-нибудь другое жилье – с тех пор так и ждем. Скитаемся по съемным квартирам. Ипотеку позволить себе не можем: все «съедает» арендная плата. За месяц отдаем 15 тысяч рублей. А сгоревший дом так и стоит бесхозным.

На момент сдачи номера получить комментарий от администрации муниципалитета по данной ситуации «ОГ» не удалось.

В некоторых случаях власти выходят из положения, временно выделяя в пользование пустующее служебное жилье. Так, позавчера сгорел дом у семьи Евсиковых из Кировграда, огонь полностью уничтожил все. Районная газета "Кировградские вести" объявила сбор материальной помощи. Семья временно разместилась у родственников. «ОГ» обратилась к местным властям.

– Маневренного жилья в муниципалитете нет, но есть служебные квартиры в новостройке, которые предназначены для педагогов, врачей и тренеров спортшкол. В одной из свободных квартир готовы временно разместить эту семью, пусть обратятся в администрацию, – ответил нашему корреспонденту глава Кировградского городского округа Александр Оськин.

К сожалению, каждую ситуацию в ручном режиме не решишь – надо искать системные решения.

– Осенью я проведу отдельное совещание по маневренному фонду. Отчитываться придется всем, – резюмировал губернатор.

Цифры 107 обращений о помощи от погорельцев получили в 2020–2022 гг. губернатор и правительство региона Больше всего обращений из Камышлова – 17, Екатеринбурга – 12, Сухого Лога и Камышловского района – по 5.

Фото: «Кировградские вести»

Фото: «Кировградские вести»