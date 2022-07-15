Более 3,6 тысячи лифтов заменили на Среднем Урале с 2016 года

Регион полностью перешел на лифты и комплектующие отечественного производства или дружественных стран. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области со старта "губернаторской" программы по ускоренной замене старых лифтов (с 2016 года) в многоквартирниках установлена 3651 подъемная машина. На это потрачено 7,2 миллиарда рублей.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, в текущем году будет заменено около 500 лифтов в домах, расположенных в 12 муниципалитетах. А именно: в Березовском, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Качканаре, Нижнем Тагиле, Ревде, Краснотурьинске, Первоуральске, Полевском, Новоуральске, Асбесте и Заречном.

"Работы идут в плановом порядке и, несмотря на санкции и удорожание материалов, нет никаких сомнений, что мы полностью выполним поставленные задачи. <...> В декабре все работы будут сделаны", — заявил министр.

Председатель попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергей Степашин, побывавший в начале июля в Екатеринбурге, отметил, что Свердловская программа замены лифтов лучше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

"Лучший результат в стране по замене лифтов — в Свердловской области и в Екатеринбурге. У нас впереди много работы, но это лучшая программа, реализованная сегодня по стране. Лучше, чем в Москве, моем родном Ленинграде [Санкт-Петербурге] и других городах", — сказал Степашин.

Добавим, в среднем установка одного лифта занимает 45 дней. Стоимость монтажа в девятиэтажном доме составляет от 2 до 2,5 миллионов рублей. В высотках расходы начинаются от 3 миллионов рублей. Регион полностью перешел на лифты и комплектующие отечественного производства или дружественных стран, сообщает департамент информполитики Свердловской области.