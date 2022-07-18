В Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок

Отключений горячей воды не предусмотрено. Фото: Галина Соловьева

Сегодня вечером в уральской столице стартует третий этап гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки продлятся до пятницы, 22 числа.

Испытания традиционно будут проводиться в ночное время с 23:00 до 06:00, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании. Горячую воду отключать не планируется. В случае отсутствия ГВС потребителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).

Отмечается, что в период опрессовок автовладельцам не стоит оставлять машины в охранных зонах теплотрасс. При обнаружении на участках теплосетей течи воды и промоин грунта сообщить о случившемся по телефону 005 (222-3-005).