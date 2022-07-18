В Екатеринбурге объекты культурного наследия обретут вторую жизнь

По программе капремонта за 8 лет на Среднем Урале привели в порядок 7,5 тысяч домов. Фото: Павел Ворожцов

Капитальный ремонт в рамках пилотного проекта в Екатеринбурге начнется в 2023 году. Проектно-сметная документация готова для пяти жилых домов, находящихся в реестре объектов культурного наследия.

Как сообщают в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, срок окончания ремонтных работ уже обозначен — 1 июля 2023 года. В этом году будут разыграны торги среди подрядчиков. О каких домах идет речь — информация не уточняется.

На сегодня капремонт домов, которые числятся в реестре объектов культурного наследия, является сложным по выполнению и финансово затратным. Механизм реконструкции подобных объектов не проработан. Однако в федеральное законодательство, регламентирующее капитальный ремонт и реставрацию домов-памятников, могут быть внесены изменения, их инициатором выступил губернатор Свердловской области, заручившись поддержкой председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Всего по программе капремонта за 8 лет на Среднем Урале привели в порядок 7,5 тысяч домов, рассказали в департаменте информполитики региона.

"Сейчас в программу капитального ремонта включено 28 134 дома общей площадью 94,6 миллиона кв. метров. Свердловская область стабильно занимает третье место, уступая лишь Москве и Московской области", — отмечает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сейчас капитальный ремонт идет в 66 муниципалитетах Свердловской области. В списке 1 233 дома, в которых работы выполнены наполовину. В общей сложности в 2022 году по программе в жилых строениях заменят 435 крыш, приведут в порядок 275 фасадов. В 266 домах установят новую электропроводку и оборудование для обеспечения энергоснабжения. В 202 жилых зданиях полностью поменяют систему холодного водоснабжения, в 240 — водоотведения. Новые трубы и батареи отопления появятся в 254 домах. На Среднем Урале самый высокий процент собираемости взносов от населения по данной строке ЖКХ.

Напомним, с 1 января 2022 года в Свердловской области увеличился минимальный размер взноса за капитальный ремонт до 10,51 рубля за квадратный метр.