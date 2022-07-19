Страда строительная

Готовность школы в Серове – 45 процентов. Сейчас у строителей жаркий сезон в прямом и переносном смысле Фото: Пресс-служба администрации Серовского ГО

Лето – сезон отпусков и каникул для большинства свердловчан. Но только не для строителей: у них работы в этот период в самом разгаре. В настоящее время в целом ряде муниципалитетов возводятся и реконструируются социально значимые объекты: от школ до спорткомплексов. О них – в материале «ОГ».

Разгрузят вторую смену

В микрорайоне Восточный города Серова строят школу на 1 275 мест: в ней будут начальные, средние и старшие классы. Работы начались в 2020 году, на данный момент выполнено более 45 процентов их объема.

Сдача объекта запланирована на июль следующего года. За тем, как он растет, наблюдает весь город: на стройплощадку даже приходили школьные экскурсии. И это не случайно: открытие нового образовательного учреждения будет способствовать решению в городе проблемы второй смены.

– На сегодняшний день у нас 2,5 тысячи ребят учатся во вторую смену, открытие новой школы позволит сократить это число наполовину, – отмечает глава Серовского городского округа Василий Сизиков.

Общая стоимость проекта превышает миллиард рублей. На сегодняшний день в работы инвестировано более 400 миллионов рублей из областного бюджета и почти 67 миллионов из муниципального. По словам мэра, масштабная стройка «задает темп развития целого микрорайона». Там активно строят жилье – к примеру, в июле сдадут девятиэтажку на 115 квартир. А два года назад в микрорайоне открылась новая художественная школа.

Колесо, вагоны, стена времени

В Богдановиче считанные дни остаются до завершения реконструкции городского парка культуры и отдыха. По плану его должны открыть к 1 августа – в канун 75-летия города и 95-летия самого парка. В благоустройство вложено около 210 миллионов рублей, основу составляет федеральный грант в 70 миллионов рублей, остальное – средства из областного бюджета и деньги местных предпринимателей.

– В настоящее время выполнено порядка 60 процентов работ. Вообще, их объем просто колоссальный. Такие проекты обычно реализуются в городах с населением от полумиллиона, а у нас проживают около 30 тысяч – рассказывает директор парка Мария Бубенцова.

Одной из изюминок парка станут три железнодорожных вагона, в которых оборудуют выставочный зал для музеев, кафе и учебный класс. Скоро художники приступят к их росписи. Еще одна фишка – колесо обозрения диаметром 28 метров. С 2016 года аттракцион советского образца не работал, но по многочисленным просьбам горожан его отремонтировали. Также на территории парка появятся ярмарочные домики, кирпичная стена времени, сценический комплекс, большая спортивная зона и многое другое.

– У меня двое сынишек – 5 и 8 лет. Ждем открытия как праздника, ходим «инспектировать» стройку из-за забора, – говорит жительница Богдановича Наталия Муратова. – Парк получается ярким, интересным, шикарные идеи с вагонами, стеной времени. Главное – сделать видеонаблюдение, чтобы эти объекты не повторили судьбу асбестовского фонтана, который недавно разрушили вандалы.

«Олимпиец» станет первым

Жители поселка Пионерского, да и всего Ирбитского района ждут открытия физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Даже название для него уже придумали – «Олимпиец». Такого крупного спортивного объекта в поселке с населением в 3,5 тысячи человек не было никогда. Стоимость его составила более 200 миллионов рублей. Треть средств выделил областной бюджет, остальное – федеральная субсидия: муниципалитет вошел в программу комплексного развития сельских территорий. Проект поддержали и сельхозпредприятия района.

– У нас в школе около 800 воспитанников, но из-за отсутствия спорткомплекса занятия и соревнования проходят на базе школ в разных населенных пунктах района, – рассказывает директор детско-юношеской спортивной школы Ирбитского МО Юлия Дёмина. – Например, в поселке Зайково в одной школе занимаются футболом и баскетболом, в другой – самбо и лыжными гонками. В здании ДЮСШ в деревне Фоминой – настольный теннис, шахматы, самбо и адаптивная физкультура. Давно хотели свою секцию по плаванию, но ближайший бассейн был за 150 километров в Верхней Синячихе, не наездишься.

Теперь мечта сбудется. Сдать ФОК в эксплуатацию должны в декабре. Сейчас подрядчик выполняет отделочные работы и занимается обустройством бассейна, в котором по проекту будет четыре дорожки длиной 25 метров каждая. Кроме того, в ФОКе будет большой спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом и другими видами спорта. Заниматься в нем смогут как школьники, так и взрослые жители района. Кроме того, на базе ФОКа будут проводить районные и областные соревнования.

Семь лет ждали

Уже совсем скоро в Лесном будет сдана спортшкола с искусственным льдом. Горожане ждут этого события седьмой год. В свое время они даже создали инициативную группу, которая отстаивала необходимость строительства школы на заседаниях местной думы и в кабинетах администрации. Проект утвердили еще в 2016 году, в 2017-м – заложили фундамент. Однако со строителями долго не везло. Как рассказали «ОГ» в мэрии, на объекте работает уже четвертый подрядчик.

Основные работы окончены, лед уже залит. Осталось запустить и наладить замораживающее и вентиляционное оборудование и завершить благоустройство территории. Госэкспертиза проверяет последние отчеты по ряду замечаний, и как только все бумаги будут готовы, ледовую арену можно будет открывать для посетителей.

«Южный» будет с продуктами

Талица – город магазинов: на тысячу жителей приходится 939 квадратных метров торговых площадей. Но в новом микрорайоне «Южный», где сейчас живут около двух тысяч человек, с торговыми точками были проблемы. На весь район – единственный продуктовый в одном из жилых домов. Естественно, жителям его не хватало.

– Продукты все свежие, но фрукты, например, дорогие. Бывает, в полтора раза дороже, чем в сетевых магазинах, – говорит жительница микрорайона Флюра Коковихина. – Да и автобусы ходят не очень часто, обратно иногда приходится ехать на такси.

– Люди привыкли к федеральным торговым сетям, где и ассортимент шире, и скидок больше, поэтому за покупками ездят в центр города. Жители микрорайона не раз обращались к нам с вопросом, когда и у них появится нормальный супермаркет, – рассказывает начальник отдела мониторинга потребительского рынка администрации муниципалитета Людмила Козловская.

Скоро проблема будет решена. К 1 октября в микрорайоне откроется торговый центр площадью более 500 квадратных метров. Строительство ведут предприниматели, которые уже возвели несколько подобных объектов в центре Талицы. Разрешение на строительство уже получено, идут подготовительные работы. Здание уже готова арендовать одна из федеральных торговых сетей.

Гордость парка в Богдановиче – три железнодорожных вагона, в парк их привезли на спецтехнике. В вагонах разместятся кафе, музей и лекторий Фото: Владимир Бастраков/ группа «Типичный Богданович» в «Вконтакте»