Евсиковы получили ключи от маневренной квартиры в кировградской новостройке спустя неделю после пожара Фото: газета «Кировградские вести»

Администрация Кировграда помогла решить жилищный вопрос семье ЕВСИКОВЫХ, в которой трое детей. В прошлую среду семья осталась без крыши над головой после пожара. Спустя неделю глава города Александр ОСЬКИН и председатель думы Владимир БАГИН вручили погорельцам ключи от трехкомнатной квартиры из маневренного фонда. Об этом сообщила газета «Кировградские вести».

Частный дом, где жили Евсиковы, вспыхнул днем и полностью выгорел. Никто не пострадал, однако семья лишилась единственного жилья и несколько дней была вынуждена жить в бане. Маневренного фонда для людей, попавших в сложную ситуацию, в Кировграде, как и в большинстве уральских муниципалитетов, не было. Однако мэр города сообщил «Облгазете», что в маневренный фонд переведут одну из десяти служебных квартир, предназначенных для приглашенных специалистов – медиков, педагогов и тренеров. Это и было сделано: документы оформили за считанные дни. Вчера Евсиковы уже справили новоселье.

– Семья будет жить в квартире на правах социального найма и восстанавливать дом, – пояснил мэр. Он отметил, что работа по формированию маневренного фонда будет продолжена. Один из вариантов – построить многоквартирный дом и забрать часть квартир специально под эти цели.