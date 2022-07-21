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Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 июля 2022, 18:45

В Верхней Туре жильцы еще 342 домов могут воспользоваться программой газификации

Газопровод

К специалистам с просьбой провести газ к домовладениям уже обратились 68 человек. Фото: Павел Ворожцов

В юго-восточной части Верхней Туры запустили новую газораспределительную станцию протяженностью 13 километров. Это позволит еще 342 семьям подать заявки на подключение к газу.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что региону удастся до 2030 года подключить к газу 90% жилья.

"Программа, объявленная президентом России по социальной газификации, беспрецедентная по своим масштабам. Практически каждый желающий теперь имеет возможность провести в свой дом недорогое топливо. И уральцы такой возможностью активно пользуются. В Свердловской области подано почти 42 тысячи заявок на догазификацию. Сейчас в регионе идет строительство более 200 километров газовых сетей и еще около 500 километров находится в проектировании", — передает слова главы минЖКХ департамент информполитики региона.

К специалистам с просьбой провести газ к домовладениям уже обратились 68 человек.

На строительство распределительного узла из регионального бюджета было выделено более 37 млн рублей. Мэр Верхней Туры Иван Веснин отметил, что к 2024 году все верхнетуринцы смогут подключить газ. Кроме того, в нынешнем году для местных жителей сделают еще один подарок — асфальтированную улицу.

Областная газета Свердловской области

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