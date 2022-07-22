В Верхнюю Туру пришел газ

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов зажигает символическую чашу с газом, который пришел в дома верхнетуринцев. Фото: Павел Ворожцов

Правобережную часть Верхней Туры подключили к газоснабжению. В общей сложности голубым топливом теперь обеспечены семь улиц и более 340 домов. Полностью газифицировать город планируется к 2024 году.

Галина и Александр Селивановы живут в деревянном доме по улице Карла Либкнехта, 66 более десяти лет – с тех пор, как вышли на пенсию. Газа у них никогда не было: дом обогревали дровами, воду грели в электрическом бойлере, а еду готовили на печи, либо на плитке. Новость о начале строительства газопровода стала для них приятным подарком.

– Газ нам провели в течение восьми месяцев: мы не ожидали, что получится так быстро. Трубы проложили под землей, очень эстетично. Вместе с нами радуются жители всего правобережья. Вы не представляете, как приятно, что дом теперь будет теплым, с горячей водой. Теперь мы будем жить комфортно, как в городской квартире, – поделилась радостью Галина Селиванова.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, уральцы активно пользуются возможностью провести в свой дом дешевое топливо по действующей с прошлого года президентской программе «Социальная газификация»: в регионе уже подано около 42 тысяч заявок. Сейчас в области строятся более 200 километров газовых сетей, еще около 500 километров – в стадии проектирования. Такими темпами Средний Урал к 2030 году выполнит областную программу по подключению к газу 90 процентов жилья .

– По поручению губернатора программа реализуется из трех источников финансирования. Первый – средства областного и местных бюджетов: ежегодно на строительство газовых сетей отсюда направляется более 400 миллионов рублей. Второй – инвестиционные проекты наших газораспределительных организаций. Это еще 800 миллионов рублей в 2022 году. И третий – привлечение займов от Единого оператора газификации. Он уже перечислил 1,3 миллиарда рублей, еще порядка 500 миллионов поступят в ближайший месяц, – рассказал Николай Смирнов.

Как отметил глава Верхней Туры Иван Веснин, на строительство нового газопровода протяженностью 13 километров и трех газораспределительных пунктов из регионального бюджета было выделено более 37 миллионов рублей. Мэр подчеркнул, что к 2024 году все верхнетуринцы, которые захотят подключить газ, смогут это сделать.

– В перспективе у нас намечена газификация левобережной части города. Она обойдется примерно в 123 миллиона рублей. Уверен, при поддержке губернатора и министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области мы сможем войти в этот проект и подвести газ еще к 450 домам, – сказал Иван Веснин.