Житель посёлка Курьи перекрыл соседям дорогу

В селе Курьи (ГО Сухой Лог) владелец частного дома по улице Родниковая, 2 А поставил забор поперек дороги общего пользования, перегородив односельчанам прямой путь к социальным объектам. Теперь, чтобы попасть на почту, в продуктовый магазин, отвести детей к остановке школьного автобуса или в детский сад, им приходится идти по обочине оживленной трассы.

Грунтовая дорога, которая связывает улицы Дзержинского, Свободы, Максима Горького, Нагорная и Дачная с основной частью поселка, проходит через поле, недалеко от трассы. Машины по этой дороге не ездят, но пешком люди ходят по ней постоянно. Дорога находится на балансе администрации района, зимой ее регулярно чистят от снега.

В начале июля на дороге появился забор – владелец домов решил таким образом расширить свой участок.

– Сначала поставили каркас забора. Пока собирали подписи, писали обращения в мэрию и прокуратуру, дорогу закрыли «наглухо», – рассказала жительница села Вера Печенко. – Для нас эта дорога была жизненной необходимостью. Сейчас все идут по трассе, рискуя своей безопасностью и безопасностью детей.

Глава городского округа Роман Валов пояснил «Облгазете», что он в курсе ситуации, но просто так взять и снести забор нельзя.

– Мы должны действовать в рамках правового поля, а это требует времени, – заявил он.

Мэр отметил, что комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сухого Лога уже направил в адрес нарушителей предписание о демонтаже незаконной постройки. Если требование будет проигнорировано, городские власти обратятся в суд.