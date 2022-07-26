Тавду согреют из бюджета

Порывы на изношенных тавдинских трубах стянуты металлическими хомутами через каждые 20-30 сантиметров. Фото: МУП «Тавдинские инженерные системы»

В Тавдинском городском округе критическая ситуация с коммунальными сетями. За прошлый отопительный сезон в муниципалитете произошло 562 аварии по причине практически стопроцентного износа труб. Чтобы не допустить повторения ситуации грядущей зимой, правительство Свердловской области выделило округу почти 30 млн рублей.

С протянутой рукой

– 29,4 млн рублей выделены для того, чтобы округ смог подготовиться к отопительному сезону, это разовая помощь, – пояснил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Глава округа Валентин Миронов отчитался на сайте администрации, что средства будут направлены на ремонт сетей, идущих от теплопункта № 7 в самом центре Тавды. От аварий на этом участке каждый раз страдают не менее 4 тысяч жителей города, а также здания скорой медицинской помощи, военкомата, налоговой службы, управления культуры и центра занятости.

Часть средств также пойдет на ремонт сетей от котельных № 1, 2 и 3. Всего в этом году в округе замене подлежат почти 6 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения.

– Ранее мы уже поменяли оборудование внутри теплопунктов, но из-за прохудившихся труб аварий меньше не стало. Коммунальщикам приходилось работать сутками, нам удалось не заморозить ни одного дома. Но тем не менее проблему нужно решать, – сказал Валентин Миронов в беседе с «ОГ».

– Нужно смотреть в будущее: в округе требуют замены не меньше 39 км сетей, а для этого нужен комплексный подход, – убежден Николай Смирнов.

Модернизация системы требует значительных средств и времени, подчеркивает Валентин Миронов. Комплексный подход к реконструкции могли бы обеспечить инвесторы, но желающих взять на себя такую ответственность нет.

– Мы уже предлагали компании «Регионгаз-инвест» концессию на сети, но они отказались – ждут, когда город отремонтирует хотя бы процентов 70. Поэтому нам пришлось обращаться за помощью в областное правительство, – сообщил глава округа.

Труха вместо труб

Тем временем социальные сети пестрят гневными сообщениями тавдинцев о регулярных перебоях с поставкой горячей воды. В МУП «Тавдинские инженерные системы», которое занимается содержанием сетей теплоснабжения, «ОГ» рассказали, что количество порывов в этом сезоне выросло на 80 процентов по сравнению с отопительным сезоном 2020/2021. По словам директора МУП Константина Баркалова, из 64 км теплосетей годных осталось не больше 8 км. Многие трубы проржавели настолько, что не поддаются сварке, поэтому залатать дыры в них можно только с помощью хомутов.

– Раньше все теплотрассы были на балансе заводов – им было проще содержать одну большую систему, – поясняет Константин Баркалов. – Потом сети стали передавать муниципалитету, начали строить котельные. Но средств на содержание большой системы у города не оказалось. Сейчас я вижу только один вариант решения проблемы: чтобы владелец самых крупных газовых котельных – «Регионгаз-инвест» – забрал под свою ответственность и сети. Это будет справедливо. Они зарабатывают, поставляя нам теплоноситель, а мы вынуждены на копейки тащить на себе огромное ветхое наследие.

Прицел на будущее

Пока приход инвесторов под вопросом, тавдинским властям придется решать проблему самостоятельно. Деньги, выделенные из резервного фонда региона, – большое подспорье местному, и без того дефицитному, бюджету.

Как сообщили в тавдинской мэрии, муниципалитет планирует подать заявки на участие в профильных программах, чтобы получить софинансирование на ремонт сетей – документы уже готовятся. Власти хотят децентрализовать коммунальную систему: ввести в строй модульные котельные, которые будут работать на разные микрорайоны. При такой схеме сокращается протяженность трубопровода, а значит, и теплопотери в холодное время года, и расходы на содержание сетей снизятся.

В ближайших планах местных властей – ввод небольшой котельной, которая будет отапливать центральную районную больницу и прилегающих к ней потребителей, а также ремонт действующих сетей и перераспределение нагрузки на них. Работы начнутся с 2023 года.