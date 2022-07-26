На благоустройство летнего парка "Уралмаш" в 2023 году будет выделено 6 млн рублей

Деньги пойдут на выполнение проектно-изыскательских работ в уралмашевском парке. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался о благоустройстве летнего парка "Уралмаш", который уступил Преображенскому парку в ходе всероссийского голосования за объекты благоустройства. Глава города распорядился выделить 6 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских работ в уралмашевском парке.

В своем telegram-канале Алексей Орлов напомнил, что уралмашевцы очень расстроились проигрышу их фаворита в конкурсе на благоустройство и что мэр тогда пообещал найти средства на реконструкцию популярного места отдыха. Градоначальник отметил, что деньги будут выделены в следующем году.

"[Проектно-изыскательные работы] необходимая фаза, без которой благоустройство общественного пространства не начать. Создание комфортных условий для горожан — один из главных приоритетов нашей работы! Обновленному парку на Уралмаше быть!", — пишет Алексей Орлов.

Напомним, что реконструкция Преображенского парка стартует уже в этом году.

Как говорил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, свердловчане стали одними из самых активных участников всероссийского голосования за объекты благоустройства, благодаря которым парки "Преображенский" и "Уралмаш" в Екатеринбурге получили наибольшую поддержку. Всего в голосовании приняли участие 10,7 млн человек по всей стране.