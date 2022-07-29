В Свердловской области установили стандарт стоимости услуг ЖКХ на 2022 год

На Среднем Урале компенсация коммунальных услуг составит от 3 до 5%. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области подписал постановление об областном стандарте стоимости услуг ЖКХ на 2022 год. Данный норматив определяется, исходя из тарифов на коммунальные услуги и предельных индексов роста платы за эти услуги по каждому из муниципалитетов.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, стандарты стоимости разделены по типам жильцов и муниципальным образованиям. В Екатеринбурге установлены следующие стандарты:

Для пользователей и нанимателей жилых помещений:

В отопительный сезон — 5 517 рублей для одиноко проживающих граждан, 4 320 рублей на одного члена семьи, состоящей из двух человек, и 4 149 рублей на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;

В межотопительный сезон — 3 254 рубля для одиноко проживающих граждан, 2 777 рублей на одного члена семьи, состоящей из двух человек, и 2 709 рублей на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Для собственников жилья, которые обязаны делать взносы за капремонт:

В отопительный сезон — 5 506 рублей, 4 313 рублей и 4 142 рубля соответственно;

В межотопительный сезон — 3 243 рубля, 2 770 рублей и 2 702 рубля соответственно.

Для собственников, которые освобождены от таких взносов:

В отопительный сезон — 5 159 рублей, 4 076 рублей и 3 921 рубль соответственно;

В межотопительный сезон — 2 896 рублей, 2 533 рубля и 2 481 рубль соответственно.

Постановление действует с 1 июля 2022 года.

В департаменте информполитики Свердловской области пояснили, что региональный стандарт — это одна из мер социальной поддержки, которая позволяет рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для нуждающихся. На Среднем Урале компенсация коммунальных услуг составит от 3 до 5%. Особую поддержку власти будут оказывать социально незащищенным категориям населения и малоимущим гражданам.

Читайте также:

Кабмин РФ расширил список соцвыплат для карт "Мир".