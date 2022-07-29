В Свердловской области установили стандарт стоимости услуг ЖКХ на 2022 год

Губернатор Свердловской области подписал постановление об областном стандарте стоимости услуг ЖКХ на 2022 год. Данный норматив определяется, исходя из тарифов на коммунальные услуги и предельных индексов роста платы за эти услуги по каждому из муниципалитетов.
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, стандарты стоимости разделены по типам жильцов и муниципальным образованиям. В Екатеринбурге установлены следующие стандарты:
Для пользователей и нанимателей жилых помещений:
- В отопительный сезон — 5 517 рублей для одиноко проживающих граждан, 4 320 рублей на одного члена семьи, состоящей из двух человек, и 4 149 рублей на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
- В межотопительный сезон — 3 254 рубля для одиноко проживающих граждан, 2 777 рублей на одного члена семьи, состоящей из двух человек, и 2 709 рублей на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Для собственников жилья, которые обязаны делать взносы за капремонт:
- В отопительный сезон — 5 506 рублей, 4 313 рублей и 4 142 рубля соответственно;
- В межотопительный сезон — 3 243 рубля, 2 770 рублей и 2 702 рубля соответственно.
Для собственников, которые освобождены от таких взносов:
- В отопительный сезон — 5 159 рублей, 4 076 рублей и 3 921 рубль соответственно;
- В межотопительный сезон — 2 896 рублей, 2 533 рубля и 2 481 рубль соответственно.
Постановление действует с 1 июля 2022 года.
В департаменте информполитики Свердловской области пояснили, что региональный стандарт — это одна из мер социальной поддержки, которая позволяет рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для нуждающихся. На Среднем Урале компенсация коммунальных услуг составит от 3 до 5%. Особую поддержку власти будут оказывать социально незащищенным категориям населения и малоимущим гражданам.
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