Екатеринбург ускорится

Работы по строительству дороги на улице Лучистой завершатся до 1 сентября. Фото: Полина Зиновьева

На юге Екатеринбурга завершаются две значимые дорожные стройки. В микрорайоне Солнечный расширяют до четырех полос трассу, ведущую от ЕКАД в сторону центра. В Академическом районе возводят 25-метровый мост над рекой Патрушихой и прокладывают участок дорожного полотна на улице Чкалова. В совокупности на эти проекты из федерального и муниципального бюджетов направлено более двух миллиардов рублей.

Ускорение в Солнечном

Дорожная реконструкция в Солнечном началась в прошлом году. Проезжую часть улицы Лучистой протяженностью 2,5 километра, соединяющую Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) и центр города, было решено расширить до 4 полос. На реализацию проекта в рамках программы Минстроя РФ «Стимул» (подробнее о ней см. во врезе. – Прим. ред.) из федерального и местного бюджетов выделено более 1,3 млрд рублей.

Нынешняя двухполоска давно не выдерживает растущие нагрузки. Для 14 тысяч жителей Солнечного это большая проблема.

– Днем, без пробок на машине можно добраться в центр минут за 20–25, но утром и вечером из-за большого количества машин и светофоров, а также не рассчитанных по ширине под такое количество транспорта дорог – время в пути увеличивается в два и даже в три раза. Конечно, мы очень ждем, когда на Лучистой откроют движение в четыре полосы, времени на жизнь не в дороге станет значительно больше, – надеется Елена Нечаева.

– Новая часть дороги уже построена и открыта для движения, а действующий участок рабочие подготовили к реконструкции. Обновленная дорога станет основным заездом не только в Солнечный, а в принципе – в город. По ЕКАД отсюда легко будет добраться в любой район Екатеринбурга, – рассказывает начальник производственного отдела объектов улично-дорожной сети Управления капитального строительства Екатеринбурга Алексей Погадаев.

На Лучистой еще предстоит уложить 10 тысяч квадратных метров асфальта – это примерно половина общего объема – и модернизировать очистные сооружения ливневой канализации. Ее пропускная способность увеличится вчетверо – со 150 до 600 литров в секунду. В целом работы идут с опережением графика.

– Мы должны были завершить работы летом будущего года. Фактически же движение транспорта будет запущено уже примерно через месяц, к 1 сентября. Работаем быстро. Например, по укладке бордюров мы доходили до 1200 метров в день, хотя обычно выходит не более 700 метров, – объясняет представитель подрядной организации Алексей Истомин.

Улица больше не поле

Еще одна большая дорожная стройка в Академическом. Здесь прокладывают новые полкилометра четырехполосной трассы на улицу Чкалова и возводят 25-метровый мост над рекой Патрушихой. По одну его сторону – стремительно развивающийся Академ, по другую – поле. Такое же еще год назад было и на месте будущей четырехполоски. Новый участок улицы Чкалова свяжет Академический с жилыми кварталами вдоль реки Патрушихи, которые только начинают строить. Стоимость проекта составляет порядка 700 миллионов рублей.

– За год выполнено 60% общего объема работ по устройству дорожного покрытия, 80% – по строительству моста и 50% – по строительству очистных сооружений. Сейчас укладываем тротуары, выполняем защиту подземных сетей. Мост и дорогу строим с учетом перспективы прокладки по ним трамвайного полотна, – рассказывает Алексей Погадаев.

Строительство дороги в Академическом, как и в Солнечном, идет с опережением, добавляет он. Срок сдачи объекта – июнь 2023 года, но по факту работы завершат уже в нынешнем ноябре.

Дороги в Солнечном и Академическом строятся в рамках федеральной программы Минстроя РФ «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Она предполагает развитие жилищного строительства и увеличение доступности инфраструктурных объектов в городах регионов. Срок реализации – 2021–2024 гг.