Свердловской области выделено еще 613 млн рублей на ускоренную газификацию

Подать заявку на догазификацию можно через портал Госуслуг или в офисе газораспределительной компании. Фото: Алексей Кунилов

Единый оператор газификации выделил еще 613 млн рублей на ускоренное подключение к голубому топливу свердловских муниципалитетов. Речь идет о Нижнем Тагиле, Серове, Ревде, Камышлове, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноуфимском и Белоярском районах..

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, деньги направят на подведение сетей газоснабжения до границ домовладений. Очередность и скорость строительства будет зависеть от количества поданных жителями заявок.

По его данным, на получение займов от Единого оператора газификации для реализации программы социальной газификации в 61 муниципалитете подано заявок почти на 2,3 млрд рублей. Уже одобрено выделение более 1,7 млрд рублей. Кроме того, из областного и местных бюджетов на эти цели направлено почти 500 млн рублей и около 850 млн рублей средств 6 газораспределительных организаций.

Напомним, подать заявку на газификацию свердловчане могут несколькими способами: через Госуслуги, на портале Единого оператора газификации либо в офисе газораспределительной организации.

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