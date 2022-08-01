Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
1 августа 2022, 13:05

Свердловской области выделено еще 613 млн рублей на ускоренную газификацию

догазификация

Подать заявку на догазификацию можно через портал Госуслуг или в офисе газораспределительной компании. Фото: Алексей Кунилов

Единый оператор газификации выделил еще 613 млн рублей на ускоренное подключение к голубому топливу свердловских муниципалитетов. Речь идет о Нижнем Тагиле, Серове, Ревде, Камышлове, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноуфимском и Белоярском районах..

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, деньги направят на подведение сетей газоснабжения до границ домовладений. Очередность и скорость строительства будет зависеть от количества поданных жителями заявок.

По его данным, на получение займов от Единого оператора газификации для реализации программы социальной газификации в 61 муниципалитете подано заявок почти на 2,3 млрд рублей. Уже одобрено выделение более 1,7 млрд рублей. Кроме того, из областного и местных бюджетов на эти цели направлено почти 500 млн рублей и около 850 млн рублей средств 6 газораспределительных организаций.

Напомним, подать заявку на газификацию свердловчане могут несколькими способами: через Госуслуги, на портале Единого оператора газификации либо в офисе газораспределительной организации.

Читайте также:

На Среднем Урале создадут интерактивную карту газификации.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.08.2022, 14:17 / Общество
На екатеринбургской свалке от гибели спасли чайку
01.08.2022, 13:21 / Общество
Стартовало голосование за статус "Достояние Среднего Урала"
01.08.2022, 13:05 / Общество
Свердловской области выделено еще 613 млн рублей на ускоренную газификацию
01.08.2022, 12:40 / Спорт
Юные свердловчане завоевали 25 наград на международных играх "Дети Азии"
01.08.2022, 11:59 / Общество
Уральские ученые создали новый компонент для лечения поражения легких