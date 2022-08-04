Финансирование программы расселения аварийного жилья на Среднем Урале увеличили до 6 млрд рублей

С начала действия программы по переселению переехать из опасных домов смогли 12,6 тысячи человек. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале за счет допсредств, поступивших от федерального Фонда развития территорий, увеличено финансирование программы расселения аварийного жилья на 2022 год. Соответствующее решение принято главой региона на сегодняшнем заседании правительства.

По данным департамента информполитики Свердловской области, до 6 миллиардов рублей вырастает объем средств, поступивших от Фонда. Также почти в шесть раз – до 375 миллионов рублей – увеличено распределение субсидий за счет областного бюджета.

Программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, действует в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" с 2019 года. За это время переехать из опасных домов смогли 12,6 тысячи человек. Кроме того, до конца года планируется расселить еще 1 800 свердловчан.

Отмечается, что сегодня для переселенцев строится 11 многоквартирников. Из них два в Полевском и Верхней Синячихе уже введены в эксплуатацию. Продолжается возведение домов в Асбесте, Кушве, Волчанске, Карпинске, Красноуральске, Новой Ляле, Краснотурьинске, Туринске и Тугулыме.

Напомним, в июле гендиректор Фонда развития территорий Константин Цицин передал региону платежное поручение на 2,1 миллиарда рублей на опережающее финансирование программы расселения. Благодаря этому дополнительно 3 000 человек получат возможность переехать в новые квартиры до конца 2023 года.