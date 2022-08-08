В Екатеринбурге стартует заключительный этап опрессовок

При обнаружении на участках теплосетей течи воды и промоин грунта сообщить о случившемся можно по телефону 005 (222-3-005). Фото: Алексей Кунилов

Последний этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге. Он стартует сегодня вечером и завершится в пятницу, 12 августа.

Гидравлические испытания традиционно будут проводиться в ночное время с 23:00 до 06:00, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании. Горячую воду отключать не планируется. В случае отсутствия ГВС потребителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).

На период опрессовок автовладельцам рекомендуется не оставлять машины в охранных зонах теплотрасс.

Диагностика теплотрасс необходима для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

При обнаружении на участках теплосетей течи воды и промоин грунта необходимо сообщать по номеру: 005 (222-3-005).