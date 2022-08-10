Инициатива = результат

Детскую спортивную площадку в Кушве построили в 2019 году благодаря инициативе местных жителей. Фото предоставлено Михаилом Слепухиным

В Свердловской области в 2022 году будут реализованы более 100 проектов инициативного бюджетирования. Из регионального и местного бюджетов на эти цели выделяется около 50 миллионов рублей.

Конкурс проектов инициативного бюджетирования проводится четвертый год. Интерес свердловчан к нему можно оценить по количеству реализованных идей: в 2019 году проектов было 42, в этом планируется реализовать около 100.

– Основная задача конкурса – привлечь жителей региона для того, чтобы они понимали, как и на какие цели расходуется бюджет, а также помочь реализовать свои инициативы и проекты, – рассказал заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.

Бюджет поддержит

Принять участие в конкурсе может любой желающий: какие-либо ограничения по возрасту или специальному образованию отсутствуют. При этом свои силы могут попробовать как физические, так и юридические лица. Свердловчане, желающие направить свои предложения, образуют инициативные группы, обычно от 10 человек, и выбирают представителей, которые подают заявку на участие в конкурсе.

При оценке работ жюри учитывает такие критерии, как практическая значимость, информативность, оригинальность, конкретность поставленных целей и ожидаемых результатов.

Инициативное бюджетирование предполагает, что часть средств вносят люди и организации, которые в нем заинтересованы, остальные расходы берут на себя областной и муниципальный бюджеты.

Яркие примеры

Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» участвует в конкурсе третий год. Так, благодаря бюджетной поддержке в 2020 году в учреждении появились новые костюмы, светодиодный экран и видеокамеры.

– Заявку подали инициативные жители. Родители воспитанников центра собрали 13 тысяч подписей и 200 тысяч рублей. А выиграв, получили больше четырех миллионов из регионального и городского бюджетов и от инвестора. Полученных денег хватило на костюмы для ансамбля, видеокамеры, которые установили для наблюдения, но большую часть суммы потратили на новый светодиодный экран. Его стоимость – почти четыре миллиона рублей, – рассказала директор Светлана Лошакова.

В прошлом году благодаря программе в центре культуры и искусств «Верх-Исетский» реализовали проект «Зазвучим». На собранные средства была приобретена звуковая аппаратура для организации выездных музыкальных мероприятий. В 2022 году был реализован проект «Культурный стрим», в рамках которого закупили оборудование для онлайн-трансляции концертов.

Муниципалитеты региона не отстают от областной столицы и также активно участвуют в программе. В этом году будут реализованы 78 заявок. Общая стоимость проектов составила 96 млн рублей, из которых 44 процента – это средства областного бюджета. Доля вклада населения и бизнеса составит около 23 процентов, остальную сумму выделит местный бюджет. Все проекты планируется завершить до конца текущего года.

В Кушве за счет средств, привлеченных из бюджета, построили современную детскую спортивную площадку «Благо Дать». Стоимость проекта составила 2,4 млн рублей. Жители собрали 133 тысячи, местный бизнес выделил 285 тысяч. Большая часть была покрыта за счет муниципального и областного бюджетов.

– Теперь дети могут играть в футбол, заниматься спортом на свежем воздухе. Мамы с детьми тоже с удовольствием здесь гуляют: есть две песочницы, качели. Более того, площадка оборудована видеокамерами, проведено освещение, – рассказала начальник отдела капитального строительства Кушвинского городского округа Лариса Решетникова.

Инициативный проект

В этом году в Екатеринбурге стартовал еще один механизм дополнительной поддержки, направленный на развитие города – инициативный проект. В рамках данной программы жители могут выдвигать предложения по благо­устройству общественных пространств, установке спортивных и детских площадок, приобретению оборудования в учреждения. Финансироваться они будут за счет города и средств инициативных групп, (на реализацию каждой идеи из бюджета будет выделяться не более 2,5 миллиона рублей). Конкурс пройдет с 15 сентября по 31 октября.

– Для участия в этой программе необходимо собрать инициативную группу не менее 10 человек. Важным условием является то, что предлагаемый проект должны поддержать как минимум 50 человек. Для этого потребуется провести опрос. Это удобно сделать в электронном виде на специальной платформе «Активный Екатеринбург». После этого проектная комиссия подведет итоги опроса. Если проект будет одобрен, то заявители должны обратиться в администрацию города, чтобы его включили в конкурс. Проект должен быть реализован в течение года. Инициативная группа должна будет в обязательном порядке курировать этот процесс, – добавил Андрей Корюков.

Заместитель главы Екатеринбурга также подчеркнул, что сейчас заявочная кампания работает по всем направлениям дополнительной поддержки. Поэтому призывает свердловчан активно включаться в процесс.

Как принять участие в программе инициативного бюджетирования: 1.Собрать инициативную группу (от 10 человек). 2. Создать техпаспорт объекта (полностью описать свой проект). 3. Собрать подписи жителей, согласных поучаствовать в реализации мероприятия, найти организации, желающие поддержать проект финансированием. 4. Прийти с заявкой в администрацию города, района. Там участнику помогут составить техническое задание и смету. Критерии отбора: – Количество жителей, которые смогут воспользоваться реализованным объектом (высокие показатели у музеев, дворцов культуры и т.д.). – Важным показателем является сумма средств, которую сможет привлечь заявитель. Чем она больше, тем выше показатель у проекта. Основные причина отказа: – Территория не подходит для проекта, (т.к. все приобретаемое имущество должно встать на баланс муниципалитета или региона). – Неисполнение конкурсного отбора. В тему: Инициативное бюджетирование – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств. В софинансировании проектов принимают участие сами инициативные граждане, а также представители местного бизнеса.