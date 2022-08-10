В Свердловской области составляют интерактивную карту газификации

В Свердловской области появилась интерактивная карта газификации. Фото: Алексей Кунилов

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области начало разработку интерактивной карты газификации. С помощью данного инструмента проводится мониторинг подачи заявок на подключение населенных пунктов к голубому топливу.

"Определились явные лидеры рейтинга. Это Бисертский городской округ, где заявки на подключение подали 99% домовладений, к которым возможно подключение. В Каменске-Уральском — 94%, в Среднеуральске — 91%, в Верхней Пышме — 90%, в Пышминском городском округе — 80%, в Белоярском городском округе — 72%", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его мнению, остальные муниципалитеты должны "подтянуться". Сейчас, отметил он, созданы все условия. В том числе, сокращены сроки выдачи ордеров на земляные работы от 10 до 2 дней. Ранее процесс мог занимать 2,5 месяца.

В минЖКХ добавляют, уральцы подали 44,2 тысячи заявок, из них в работе находятся 31,8 тысячи, договоры на запуск голубого топлива заключены с 26 тысячами жителей. Напомним, что газопроводы в регионе тянут бесплатно до границ земельных участков собственников.

Кроме этого в Свердловской области увеличено число льготников, которым компенсируют часть расходов на прокладку газовой трубы по участку. Сумма возмещенных затрат составляет до 70 тысяч рублей. В первом полугодии льготой воспользовались 882 уральца, из них 50 человек использовали средства областного материнского капитала, данная возможность предусмотрена законодательством.

На льготное подключение к газу могут претендовать:

малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие жители;

мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет;

граждане, получившие досрочную страховую пенсию по старости, по инвалидности или социальную пенсию по инвалидности;

вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины), или получавших досрочную страховую или социальную пенсию;

медицинские и педагогические работники сельской местности.

Напомним, интерактивная карта создана в Свердловской области для ускорения газификации, к 2030 году на Среднем Урале планируют обеспечить доступ к топливу 90% жилых домов.