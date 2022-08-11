«Малышки» – на миллионы

Благоустроенная набережная в Верхней Туре – первый свердловский проект, получивший федеральный грант. Фото: Павел Ворожцов

18 августа в Тамбове на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» премьер-министр РФ Михаил Мишустин назовет победителей конкурса проектов по благоустройству территорий. Муниципалитеты с численностью населения до 100 тысяч человек получат федеральные гранты в сумме от 50 до 100 млн рублей. От Свердловской области на победу претендуют 12 городов.

Конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений проходит в России с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Свердловская область – постоянный участник конкурса.

– За четыре года наш регион выиграл 13 грантов, это больше, чем в других субъектах УрФО вместе взятых, – комментирует министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. - У нас по три-пять победителей стабильно, а два свердловских города – Верхняя Тура и Полевской – выигрывали этот конкурс дважды. Это говорит о высоком качестве проектов.

Конкурс проводится в четырех номинациях: муниципалитеты с населением 50–100 тысяч человек, 20–50 тысяч и до 20 тысяч и отдельно – исторические поселения. Свердловская область нынче представила проекты во всех номинациях, у каждого – своя изюминка. Асбест, к примеру, заявил на конкурс проект по благоустройству городского парка «Огненная саламандра».

– Планируется разместить на территории спортивные площадки, туристические, торговые и культурно-досуговые зоны, велодорожки, горки, аттракционы и многое другое. Малые архитектурные формы и арт-объекты в парке будут отражать историю нашего города, неразрывно связанную с добычей хризотил-асбеста – известного огнеупорного материала, – рассказала глава города Наталья Тихонова.

Ревда выступила с «Чеховским проспектом»: проект предполагает создание нескольких зон отдыха, детских и спортивных площадок, мастерских, кафе. По всему маршруту планируется установить стенды с QR-кодами, ведущими на туристический портал. Если их отсканировать, можно прочитать о знаменитых ревдинцах и творчестве русского писателя Антона Чехова.

Талица презентовала проект благоустройства набережной – «Парк времен». Он включает в себя обустройство мостиков и пирса, беседок и детских площадок, свадебной ротонды, мемориальной площади. Парк разделяют три исторические зоны: эпоха до революции, жизнь в СССР и современные реалии. Посетители смогут путешествовать во времени.

В случае победы минимальная сумма гранта для муниципалитета составит 50 млн рублей, максимальная – 100 млн. До конца года получатели грантов будут обязаны подготовить проектно-сметную документацию, а в следующем году – выполнить основной объем работ по благоустройству территорий и полностью освоить федеральные деньги. Если по каким-то причинам средств на реализацию проектов будет не хватать, недостающую сумму выделят из областного бюджета.

Победы прошлых лет Первым победителем конкурса в 2018 году стала Верхняя Тура. Муниципалитет получил 30 млн рублей на благоустройство набережной. Уже через год полпред президента в УрФО Владимир Якушев, в то время возглавлявший Минстрой РФ, приехал открывать новый объект. На месте полузаброшенной территории появились широкая прогулочная зона с лодочным пирсом, площадка для проведения городских праздников, скейт-парк, исторические арт-объекты.

в то время возглавлявший Минстрой РФ, приехал открывать новый объект. На месте полузаброшенной территории появились широкая прогулочная зона с лодочным пирсом, площадка для проведения городских праздников, скейт-парк, исторические арт-объекты. В 2019 году федеральный «экзамен» выдержали Бисерть, Верхотурье и Полевской. Бисерть получила 40 млн рублей на благоустройство сквера в районе Леспромхоза, Верхотурье – 54 млн на центральную площадь, Полевской – 85 млн рублей на Аллею уральских мастеров.

В 2020 году конкурс выиграли Заречный, Сысерть и Новоуральск. Заречному дали 70 млн рублей на благоустройство Таховского бульвара. Столько же Сысерти – на реконструкцию исторического центра. И 90 млн рублей получил Новоуральск на обновление бульвара академика Кикоина.

В 2021 году гранты по конкурсу получили сразу пять городов: Верхняя Тура, Лесной, Невьянск, Полевской и Краснотурьинск. Верхней Туре выделили 50 млн рублей на еще один участок набережной. Краснотурьинску и Невьянску дали по 80 и 70 млн соответственно на новые набережные. Полевской получил 80 млн на благоустройство улицы Коммунистической и 70 млн выделили Лесному – на благоустройство общественного пространства в новом жилом микрорайоне.