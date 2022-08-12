В Нижнем Тагиле к 300-летию открыли стелу "Город трудовой доблести"

Участие в открытии приняли почетные гости. Фото: Павел Ворожцов

В день празднования 300-летия Нижнего Тагила состоялось торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести". На церемонии было зачитано приветственное слово от имени помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

Участие в открытии приняли ветераны, полпред президента РФ в УрФО, губернатор Свердловской области, председатель регионального Заксобрания, мэр Нижнего Тагила и другие почетные гости. Владислав Пинаев поблагодарил главу государства Владимира Путина и всех, кто поспособствовал присвоению городу высокого почетного звания. В свою очередь Владимир Якушев напомнил, что победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронте, но и на Урале, в частности в Нижнем Тагиле.

Фото: Павел Ворожцов

Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Владислав Кононов зачитал приветственное слово Владимира Мединского.

"Нижний Тагил золотыми буквами вписал свое имя в летопись Великой Отечественной войны как неотъемлемая часть танкограда. Благодаря трудовому подвигу его рабочих и инженеров наша армия смогла превзойти бронированную технику гитлеровской Германии, на которую работала промышленность всей объединенной Европы. Спустя почти восемь десятилетий после победы мы с сыновьей любовью и почтением вглядываемся в лица героев труда, смотрящих на нас с фотографий тех лет. Их трудовой подвиг, отношение к своему делу, любовь к Родине служат примером для тех, кто сегодня продолжает их дело. Слава народу-победителю. Слава труженикам Нижнего Тагила!" — говорится в поздравлении помощника президента.

Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области сказал, что 12 августа — это знаменательный день для всех уральцев.

"Теперь все гости, которые прибывают в город, обязательно увидят то, чем гордится каждый житель Нижнего Тагила, каждый уралец. Отдельные слова благодарности — ветеранам, которые трудились в годы Великой Отечественной войны. На любом фронте нужен надежный тыл. А Тагил — это место силы, город-новатор, город-труженик", — передает слова главы Среднего Урала пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Участники церемонии открытия стелы почтили память тружеников тыла и солдат минутой молчания, а затем возложили к мемориалу красные гвоздики.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" президент России Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу 2 июля 2020 года. В середине ноября 2021 года в городе завершилось строительство 18-метрового нового въездного знака. Он обошелся в 10,5 млн рублей. Там также есть надпись "Город трудовой доблести".

Читайте также:

Стелу "Город трудовой доблести" планируют установить в год 300-летия Екатеринбурга.