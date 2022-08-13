Губернатор Свердловской области оценил ход строительства развязки у концерна "Калина"

Общая длина путепровода вместе с подъездными путями составит почти 10 км. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала проинспектировал стройку одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона — развязку возле концерна "Калина" в Екатеринбурге. Общая стоимость работ, которые будут вестись до конца 2024 года, превышает 6 млрд рублей.

Строительство развязки идет полным ходом: работники на участке вбивают сваи, монтируют опоры, проводится подготовка для постройки подземного перехода. Объект готов на 10%.

Общая длина путепровода вместе с подъездными путями составит почти 10 км. До конца 2022 года планируется закончить бетонные работы на конструкциях эстакад левого и правого проездов и приступить к строительно-монтажным работам над пролетами поверху железнодорожных путей.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что строительство развязки "на Калине" удалось включить в нацпроект "Безопасные качественные дороги".

"Это одна из ключевых развязок Екатеринбурга, она соединяет сразу три района города — Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тысяч человек. Поэтому очень важно обеспечить безопасное и комфортное движение на этом участке. Пропускная способность развязки увеличится более чем в два раза, с пяти тысяч автомобилей в час до 12 тысяч", — сказал губернатор.