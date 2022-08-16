Средний Урал вошел в топ-10 регионов по темпам газификации

Минэнерго РФ внесло Средний Урал в десятку регионов-лидеров по темпам газификации. Фото: Алексей Кунилов

Министерство энергетики РФ составило рейтинг регионов, участвующих в социальной догазификации территорий. Свердловская область вошла в десятку лидеров и заняла шестое место.

"С начала реализации программы газ проведен почти к семи тысячам домам уральцев. И темпы газификации только увеличиваются", – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сегодня в регионе сокращены сроки выдачи документов на земельные работы, которые необходимы для прокладки газопроводов, сообщает департамент информационной политики региона.

Программа социальной газификации действует на Среднем Урале с середины октября 2021 года. 45 тысяч заявок подано жителями региона на подключение к газу. К 2030 году в Свердловской области голубым топливом планируют обеспечить 90% домов частного сектора.

Также часть затрат на газификацию для расширенного списка льготников берет на себя бюджет региона. Расходы компенсируются в сумме до 70 тысяч рублей. Кроме этого, на Среднем Урале на оплату работ по подключению газа можно использовать средства областного материнского капитала.

Напомним, в Свердловской области разрабатывается интерактивная карта газификации. Она должна помочь главам территорий более активно включиться в работу по реализации программы.