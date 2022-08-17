Свердловский губернатор проинспектировал ремонт крупных инфраструктурных объектов в Первоуральске

Все работы по благоустройству аллеи планируют закончить до конца сентября. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В ходе рабочей поездки в Первоуральск глава Среднего Урала проинспектировал ход реконструкции Дворца водных видов спорта и капитальный ремонт проспекта Ильича с благоустройством прогулочной зоны. Также провел встречу с главой Первоуральска Игорем Кабцом.

Будущая аллея на проспекте Ильича протянется от улицы Ватутина до Ленина. Рабочие подготовили ее основание, уложили газоны, установили цветники, покрыли дорожки плиткой и установили малые архитектурные формы. В ближайшее время начнется озеленение аллеи и посадка деревьев. Все работы планируют закончить до конца сентября.

Вместе с этим строители занимаются благоустройством самого проспекта. Масштабные работы разбиты на несколько этапов. Строителям предстоит не только обновить дорожное полотно, но и отремонтировать инженерные коммуникации, которые обеспечат функционирование Дворца водных видов спорта, расположенного в конце проспекта.

Губернатор также осмотрел площадку Дворца водных видов спорта. Готовность объекта составляет почти 50%. Трехэтажная коробка здания почти завершена, а строители занимаются фасадными работами и прокладкой инженерных сетей. До октября планируется установить двери и витражи, а также замкнуть тепловой контур. Зимой на объекте будут вестись внутренние работы.

Дворец водных видов спорта с двумя бассейнами, где одновременно смогут тренироваться более 200 пловцов, планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Изучив реконструируемые объекты, губернатор обсудил с главой Первоуральска вопросы развития муниципалитета. В частности было поручено вовремя подготовить коммунальные сети к отопительному сезону и обеспечить местных жителей качественной питьевой водой.