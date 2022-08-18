Коммунальным службам Екатеринбурга купили новую уборочную технику

Уборочная техника выйдет на улицы города уже на следующей неделе. Фото: Владимир Мартьянов

Новая уборочная техника пополнила коммунальный парк Екатеринбурга. 9 машин городская мэрия приобрела для ДЭУ Верх-Исетского района.

Всего в этом году на условиях лизинга было приобретено 79 единиц техники, предназначенной для расчистки городских улиц. Речь идет о вакуумных тротуаро- и снегоуборщиках, тракторах, прицепных, дорожных и комбинированных машинах, сообщает пресс-служба мэрии.

"Поставка вакуумных тротуароуборочных машин была несколько задержана из-за сложившейся общемировой обстановки. Однако теперь мы их получили. Уже на следующей неделе они выйдут на улицы. Одна единица подобной техники у нас уже давно стояла на вооружении и за время работы показала себя крайне эффективной, надежной и неприхотливой", – рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Особенно коммунальные службы выделяют вакуумные уборочные машины ВКМ-2020. Их хвалят за возможность использования в любое время года. С помощью этой техники можно помыть асфальт и собрать твердый мусор, бутылки и щебень. Машины оборудованы вместительными баками для воды и могут работать без дозаправки 2 часа. Таких дорожных пылесосов в уральской столице теперь 8 штук.