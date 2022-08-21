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Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 августа 2022, 13:42

Коммунальщики Екатеринбурга вывезли после Дня города 143 тонны мусора

уборка Екатеринбурга

К утру уральская столица была чистой. Фото: скриншот видео администрации Екатеринбурга

После празднования Дня города в центр столицы Урала на очистку улиц вышли более 20 единиц спецтехники. За ночь коммунальщики вывезли более 143 тонн мусора.

В уборке были задействованы звенья Верх-Исетского и Ленинского ДЭУ, а также "Спецавтобаза".

Коммунальщики в сопровождении экипажей ГИБДД убрали мусор, вымыли дороги на проспекте Ленина, улицах Бориса Ельцина, Пушкина и 8 Марта. Для сбора грязи и очистки урн было также привлечено свыше 100 дорожных рабочих, отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

К утру уральская столица была убрана.

Сегодня над свежим обликом города трудятся 391 дорожный рабочий и 110 единиц техники, включая самосвалы, тракторы и фронтальные погрузчики.

Видео предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

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Областная газета Свердловской области

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